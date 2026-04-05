El rescate del piloto americano en Irán, según Trump y según Teherán.

France 24

Donald Trump elogió este domingo lo que calificó como una audaz operación para rescatar al aviador estadounidense derribado el pasado viernes, 3 de abril, en el centro de Irán, asegurando que el militar se encuentra a salvo. No obstante, el gobierno de Teherán contradijo la versión de Washington e insistió en que la misión fue “frustrada”, lo que ha generado incertidumbre ante informes opuestos e imágenes virales en redes sociales, que dificultan verificar el desenlace real de la maniobra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo el dramático rescate de un aviador cuyo caza se estrelló sobre Irán la semana pasada, pero Irán afirma que la misión fue “frustrada”.

Los hechos siguen envueltos en la niebla de la guerra, mientras que las redes sociales se llenaron rápidamente de imágenes engañosas o falsas.

Esto es lo que se sabe según declaraciones públicas e informes de medios:

¿Quién es el aviador?

Casi no se conoce nada sobre su identidad, pero el presidente estadounidense Donald Trump lo describió como un “oficial miembro de la tripulación”, lo que significa que era el operador de sistemas de armas a bordo del avanzado caza F-15E que fue derribado el viernes pasado.

Según Trump, el piloto fue rescatado por fuerzas especiales a plena luz del día, tras el accidente en la escarpada provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, en el suroeste de Irán.

Los aviadores estadounidenses reciben el llamado entrenamiento SERE en caso de tener que eyectarse sobre territorio hostil: Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape.

Para mostrar este contenido de YouTube, debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad.AceptarGestionar mis opciones

Llevan un chaleco de combate que contiene un localizador por radio/GPS para transmitir su posición, además de agua, comida, material de primeros auxilios y una pistola para sobrevivir.

El aviador resultó herido tras la eyección, pero aún podía caminar, según el medio Axios, que citó a un funcionario estadounidense.

Trump escribió inicialmente el domingo que “estará bien”, aunque más tarde añadió que estaba “gravemente herido”.

¿Cómo se desarrolló la misión de rescate?

Las autoridades iraníes habían instado de inmediato a la población local y a las tribus a unirse a las fuerzas de seguridad en la búsqueda del aviador el viernes, conscientes del valor político y militar de capturarlo con vida.

Esto desencadenó una carrera durante el fin de semana en terreno montañoso, con imágenes en redes sociales que mostraban aviones y helicópteros estadounidenses volando a baja altura como parte de las operaciones de búsqueda y rescate.

El aviador logró mantenerse oculto y en un momento llegó a ascender hasta una cresta de 2.100 metros, según The New York Times.

La CIA ayudó a localizarlo y lanzó una “campaña de engaño” para convencer a las autoridades iraníes que ya había sido encontrado, añadió el periódico.

Axios citó a un funcionario que dijo que el aviador estaba “dentro de una grieta en la montaña, invisible salvo para las capacidades de la CIA”.

La operación de extracción lanzada el domingo involucró “decenas de aeronaves”, según Trump, y cientos de tropas de operaciones especiales, incluidos comandos del equipo Navy SEAL Team 6, según medios estadounidenses.

Estos comandos, conocidos por participar en la operación de 2011 que mató al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, fueron encargados de extraer al aviador, mientras que aviones de ataque estadounidenses proporcionaban cobertura, según The New York Times.

El aviador fue rescatado mientras las fuerzas iraníes convergían en el lugar, con fuerzas estadounidenses abriendo fuego para mantenerlas a distancia, según informes.

Trump afirmó que no hubo bajas estadounidenses.

¿Qué dice Irán?

Imagen fija que supuestamente muestra aeronaves estadounidenses destruidas durante la misión de EE. UU. para encontrar a un aviador varado en Irán, según informaron los Guardianes de la Revolución de acuerdo con medios iraníes, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Isfahán, Irán, difundida el 5 de abril de 2026. © Social media vía Reuters

El ejército iraní afirma que la operación estadounidense fue “completamente frustrada”, pero no ha ofrecido un relato completo de los hechos.

El portavoz militar Ebrahim Zolfaghari dijo a medios estatales que las fuerzas estadounidenses utilizaron un aeropuerto abandonado en el sur de la provincia de Isfahán.

Afirmó que las aeronaves participaban en “una misión de engaño y escape… bajo el pretexto de recuperar al piloto de una aeronave derribada”.

Los medios estatales iraníes difundieron imágenes de restos calcinados de lo que parece ser un avión en una zona desértica, mientras funcionarios afirmaban que dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos.

En las imágenes se pueden ver claramente dos hélices y motores carbonizados.

El Wall Street Journal y otros medios estadounidenses, citando a funcionarios anónimos, informaron que las fuerzas estadounidenses destruyeron dos C-130 después de que quedaran atascados por razones desconocidas.

El gobernador de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad dijo a la agencia Mehr que cinco personas murieron y siete resultaron heridas en la zona de Kuh-e Siah durante un ataque.

Sin embargo, el gobernador, Iraj Kazemijou, afirmó que los informes de que fuerzas estadounidenses habían aterrizado allí eran “completamente falsos y sin validez”.

Los medios iraníes compararon la operación de rescate con la fallida Operación Eagle Claw de 1980, un intento del ejército estadounidense de rescatar a más de 50 estadounidenses en la embajada de EE. UU. en Teherán.

También se informó que un avión de ataque A-10 estadounidense fue derribado el viernes, aunque el piloto logró eyectarse y fue rescatado en Kuwait.

En su mensaje del domingo, Trump también mencionó otra operación dentro de Irán para rescatar a “otro valiente piloto… que no confirmamos, porque no queríamos poner en riesgo nuestra segunda operación de rescate”.