Destilichadero estará en seis colonias del 25 al 30 de mayo.
Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en seis colonias de la capital del 25 al 30 de mayo.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am a 12:00 del medio día.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Lunes 25 de mayo
Colonia: Satélite
Cuadrante: Pino, Av. de las Industrias, Mercurio y Av. Tecnológico
Contenedor: Júpiter y Asteroide (en el parque)
Martes 26 de mayo
Colonia: El Porvenir
Cuadrante: Av. Venceremos, Mina Los Reyes, Av. de las Industrias y camino del Panteón
Contenedor: Mina Cerro Colorado y Mina Arroyo Hondo
Miércoles 27 de mayo
Colonia: El Saucito
Cuadrante: Blvd. El Saucito, Jacinto Canek, Chichontepec e Izalco
Contenedor: Prof. Jesús Romero y Gaby Brimmer
Jueves 28 de mayo
Colonia: Integración Magisterial
Cuadrante: Av. Venceremos, Av. Fedor Dostoyevski, Clavel y Hda. Babícora
Contenedor: calle 45a y 1/2 y De la Voluntad
Viernes 29 de mayo
Colonia: Los Olivos
Cuadrante: Av. Imperio, Hidroeléctrica de Chicoasén y Guillermo Prieto
Contenedor: Olivar de Armenia y Olivar Cartago
Sábado 30 de mayo
Colonia: Valle de la Madrid
Cuadrante: Perif. Francisco R. Almada, J. J. Calvo, Alta Tensión y Valle Dorado
Contenedor: Av. Buenavista y Ponce de León