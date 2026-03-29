Disfrutaron familias semana de conciertos y actividades del festival de guitarra: Municipio.

Durante siete días, el festival reunió a destacados guitarristas de México, Europa y América Latina en distintos escenarios de la ciudad

Esta semana, cientos de familias disfrutaron de conciertos, concursos y activades del Festival Internacional & Concurso de Guitarra de Chihuahua, organizado por el Instituto de Cultura del Municipio como una de las propuestas del alcalde Marco Bonilla de acercar y fortalecer la cultura en la ciudad.

Durante siete días, el festival reunió a destacados guitarristas de México, Europa y América Latina en distintos escenarios de la ciudad. La programación incluyó conciertos de gala con artistas internacionales, concursos como el infantil “David Silva”, juvenil “Cleofas Villegas” e internacional “Aquiles Valdez”, así como clases magistrales, conferencias especializadas y talleres de laudería.

Además, se llevaron a cabo presentaciones especiales como el concierto inaugural, recitales en otros municipios como Delicias y Cuauhtémoc, y el concierto de clausura acompañado por la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, consolidando una agenda diversa que fortaleció la experiencia cultural para públicos de todas las edades.

El festival cerró con la ceremonia de premiación del Concurso Internacional y un magno concierto de clausura, en el que se interpretaron las obras “Concierto Villalobos” y “Recuerdos de Belgrado”, a cargo de Boris Díaz y Joaquín Clerch, acompañados por la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua bajo la dirección de Iván del Prado, consolidando un cierre de alto nivel artístico.

Con este tipo de acciones, el Municipio refrenda su compromiso cumplido de impulsar la cultura como una herramienta de desarrollo social, mediante programas que fortalecen la convivencia. Para más información de eventos similares se invita a consultar las redes sociales del Instituto de Cultura y el Gobierno Municipal.