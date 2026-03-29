Cumple DARE de la Policía Municipal 20 años de inspiración y prevención en niños y jóvenes.

Eleazar Moreno Corrales, compartió como llegó a ser parte de este equipo, sueño que tuvo desde que era niño.

Lo más valioso para un agente de la Policía Municipal que al mismo tiempo realiza funciones de instructor DARE, ha sido constatar cómo su trabajo basado en la prevención contra drogas y violencia, ha sido inspiración para muchos estudiantes que lo han recibido y les ha servido incluso de motivación para incorporarse a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El programa preventivo DARE llegó a Chihuahua en 2006 por iniciativa del Gobierno Municipal con la intención de alertar a la niñez y juventud sobre diversos peligros. Además, ha instruido a miles de estudiantes con instrucción en valores al grado que algunos han cambiado su perspectiva personal y hacia los agentes que deciden seguir sus pasos.

Un ejemplo es el policía Eleazar Moreno Corrales, quien recuerda su primer contacto con el programa en la primaria y la forma en que un instructor se ganó su confianza al grado de cambiar su forma de pensar y romper algunos prejuicios culturales hasta empatizar con la figura del guardián del orden.

El entonces pequeño alumno grabó en su mente la idea de imitarlo. No fue fácil; su madre quería un profesionista y mientras llegaba el momento terminó una carrera técnica, luego la ingeniería civil hasta pertenecer al Ejército Mexicano.

Pero la vocación de servir y proteger a los demás desde la corporación preventiva, era un sueño que deseaba realizar y un buen día dejó todo, se acercó a la institución en busca de una oportunidad, lo aceptaron y una vez concluida su academia se vio vistiendo el traje azul que tanto anhelaba.

La historia no quedó ahí: el policía Eleazar Moreno Corrales está nuevamente en las aulas escolares, pero ahora convertido en instructor DARE, ya que a seis años de su ingreso a la DSPM aplicó exitosamente para entrar como instructor y formar parte del Grupo Especial DARE, donde permanece en la actualidad.