Nuevas patrullas Police Interceptor, inversión en tecnología de vanguardia para mayor seguridad.

Esta adquisición de la Policía Municipal capitalina, está lista para recorrer las calles y cuidar a las familias.

La reciente adquisición y entrega de 46 nuevas patrullas por parte del Gobierno Municipal hacia la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), constituye un ejemplo de incorporación tecnológica avanzada y el fortalecimiento de la actividad policial para beneficio de la comunidad.

Se trata de unidades Ford Explorer del tipo Police Interceptor, con diseño especial para las funciones propias de las corporaciones policiales que permiten el ingreso a cualquier tipo de terreno e incorporan diferentes modos de manejo incluso para persecuciones.

Al respecto, uno de los usuarios de los modernos vehículos, el policía tercero Alan Manzano, jefe del Grupo K9, destaca que se conjugan tecnología, seguridad y rendimiento que permiten una mejor respuesta a situaciones de emergencia de la comunidad chihuahuense.

Cuentan con el sistema APP, Alerta Policiaca Perimetral, que detecta y analiza movimientos en un radio de 270 grados en costado y parte trasera y activa la cámara de reversa, eleva vidrios y bloquea seguros para brindar mayor seguridad a los tripulantes.

Entre las ventajas operativas destaca el modo de manejo para persecuciones al disponer de una máxima respuesta de aceleración y frenado en situaciones complicadas, que son comunes en la labor policial y más en un grupo de reacción como el K9, por lo cual el policía tercero Alan Manzano agradeció al Gobierno Municipal la entrega de las modernas herramientas para servir y proteger mejor a su comunidad.

Otras ventajas de las nuevas unidades Ford Explorer Police Interceptor

Suspensión trasera y delantera independiente para conducción más estable

Rines de acero de 18 pulgadas de mayor resistencia y enfriamiento más eficiente

del sistema de frenado.

del sistema de frenado. Pantalla central de 8 pulgadas y computadora de uso rudo conectada directamente a la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU).

Vestiduras, alfombra y asientos para uso rudo, limpieza rápida y mayor durabilidad

Consola metálica para dispositivos electrónicos, radio, control de luces y códigos

sonoros.

sonoros. Espacios adecuados para mejor movilidad de las personas detenidas.