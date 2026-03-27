FGR busca deportación de Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte, tras su detención en Texas.

El Financiero

La FGR aclaró que la detención de Gómez Fong, relacionada con temas migratorios, “no obedece a alguna solicitud” realizada por la fiscalía mexicana.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya se encuentra en gestiones para solicitar la deportación de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien fue detenida el pasado 25 de marzo en Texas, Estados Unidos.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, la FGR aclaró que la detención de Gómez Fong, relacionada con temas migratorios según precisaron autoridades, “no obedece a alguna solicitud” realizada por la fiscalía mexicana.

No obstante, indicó que una vez que ocurrió su aseguramiento, recibió a través de la Oficina de Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), una solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua para su regreso a territorio mexicano.

“Ya que esa autoridad ministerial cuenta con investigaciones abiertas en contra de la persona mencionada”, subrayó la FGR.

En este sentido, señaló que mantiene comunicación permanente con autoridades de Estados Unidos a fin de llevar a cabo las gestiones correspondientes para la “deportación controlada” de la esposa del exgobernador.

¿Por qué detuvieron a la esposa de César Duarte?

Bertha Olga Gómez Fong fue detenida el 25 de marzo en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que no pudo acreditar su estancia legal en el territorio estadounidense.

Actualmente permanece bajo custodia en el centro de procesamiento de ICE, donde se definirá si procede su deportación o si enfrenta un proceso migratorio más amplio que podría durar semanas o meses.

Gómez Fong fue primera dama de Chihuahua entre 2010 y 2016, periodo en el que también asumió la presidencia del DIF estatal como cargo honorario. De acuerdo con El País, investigaciones la señalan de haber triangulado recursos a través del DIF, como parte del esquema de corrupción de su esposo, César Duarte.

En agosto de 2020, un juez del Distrito Judicial de Morelos en Chihuahua emitió una orden de aprehensión contra Gómez Fong solicitada por la Fiscalía estatal, tras integrar una investigación por presuntos delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos del DIF estatal.

En aquel entonces, la exprimera dama promovió un amparo ante un juez federal en la Ciudad de México para evitar la ejecución de la orden. Lo último que se supo fue que desde 2020, Gómez Fong radicaba en Estados Unidos.

César Duarte y su esposa, Bertha Gómez, durante un evento público en el Alcázar de Chapultepec, en 2008. (Isaac Esquivel Monroy)

¿Dónde está hoy César Duarte y de qué lo acusan?

César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua por el PRI entre 2010 y 2016, actualmente se encuentra bajo recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México, mientras continúa su proceso penal.

Tras un periodo prófugo en Estados Unidos, donde incluso fue detenido en 2020 en Miami, Duarte fue extraditado a México en 2022 para enfrentar cargos por peculado y asociación delictuosa relacionados con desvíos millonarios de fondos públicos.

En diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República amplió las investigaciones y lo vinculó a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.