Últimos días de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica 2026.
-Se invita a la población a aprovechar este fin de semana para aplicar el biológico a sus perros y gatos
La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informa que la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica 2026 entra en su fase final, por lo que invita a la población que no ha podido acudir, a aprovechar este fin de semana para vacunar gratuitamente a sus perros y gatos.
Con el objetivo de facilitar el acceso a este servicio, se habilitaron puntos especiales en Ciudad Juárez, además de continuar con la atención en módulos permanentes en Chihuahua.
La vacunación es gratuita y representa una acción fundamental para prevenir la rabia, una enfermedad grave que puede afectar tanto a animales como a personas.
Se recomienda llevar a las mascotas con correa o en transportadora, para garantizar una atención segura.
La Secretaría de Salud hace un llamado a la ciudadanía a no dejar pasar esta oportunidad, especialmente a quienes por motivos laborales no han podido asistir entre semana.
Puntos especiales en Ciudad Juárez
Sábado 28 de marzo:
• Escuela Primaria Pedro E. Medina González. Calle Valle del Cedro y Paseo de los Compositores, colonia Campanario
• Escuela Primaria Ramón Rebolledo Solano. Calle Palacio Tikal y Palacio Paquimé, colonia Torres del Sur
Domingo 29 de marzo:
• Parque ubicado en calles Ramón Rayón y Rincón de la Extremadura
Puntos permanentes en Chihuahua capital (hasta el 28 de marzo, de 9:00 a 17:00 horas):
• Centro Antirrábico
• Centro de Esterilización
• CAPS Nogales
• Centro de Salud Paulita