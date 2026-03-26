Presenta Secretaría de Turismo el calendario oficial de eventos “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!” 2026.

Habrá 70 eventos en 35 municipios del estado

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo presentó el calendario oficial del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!” 2026, con el objetivo de fortalecer la oferta turística en las distintas regiones de la entidad.

El secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, informó que se contemplan 70 eventos en 35 municipios del estado, lo que incentiva la llegada de visitantes y la derrama económica local.

Acompañado por el director de Promoción Turística, Germán Orrantia Calderón, y la jefa del Departamento de Vinculación y Atención Turística, Dafne Gandarilla Armendáriz, el funcionario añadió que el programa incluye actividades culturales, gastronómicas, ferias y festivales, enfocados en resaltar la identidad y vocación de cada localidad.

Los eventos se desarrollarán en los Pueblos Mágicos de Guachochi, Casas Grandes, Parral y Batopilas, así como en los Pueblos Tradicionales de Riva Palacio, Guerrero, Jiménez y Rosales.

Además abarcarán las siete regiones turísticas del estado: Chihuahua y sus alrededores, Juárez y sus alrededores, Perlas del Conchos, Arqueológica, Desierto, Ruta de Villa y Barrancas del Cobre.

Gómez Gallegos recordó que, en la edición 2025 hubo 54 eventos en 24 municipios, con una asistencia de más de 310 mil personas y una derrama económica estimada de más de 219 millones de pesos. Además, el calendario digital del programa registró más de 8 mil consultas.

El calendario oficial de eventos del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!” 2026 se encuentra disponible en: https://turismodechihuahua.aflip.in/CalendariodeEventos2026.

Para más información consulta las redes sociales oficiales de la Secretaría de Turismo y del programa en: @TurismodeChihuahua y @chihuahuaesparati.