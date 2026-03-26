Refuerza DSPM vigilancia durante temporada vacacional para proteger planteles y familias.

Con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y mantener entornos seguros durante el próximo periodo vacacional, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, implementará un operativo especial de vigilancia de la ciudad, con especial atención en los planteles educativos.

Como parte de estas acciones, las unidades realizarán recorridos constantes tanto de día como de noche en escuelas de nivel básico, medio y superior, a fin de prevenir conductas delictivas como robos, daños y faltas administrativas, asimismo, se mantendrán atentos a cualquier situación sospechosa.

La DSPM destacó que estas estrategias forman parte del compromiso permanente del Gobierno Municipal por salvaguardar los espacios públicos y brindar tranquilidad a las familias chihuahuenses, especialmente en temporadas donde disminuye la actividad escolar y algunos inmuebles permanecen solos.

Finalmente, la corporación hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier emergencia o actividad inusual a través del número 9-1-1, reforzando así el trabajo conjunto entre sociedad y autoridad para mantener una ciudad más segura.