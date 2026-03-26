Pequeños chihuahuenses se convierten en guardianes de la historia a través del teatro guiñol.

El Cine Rejón se llenó de magia, historia y aprendizaje con la participación de cerca de 100 niñas y niños de 4to y 5to de primaria de la Escuela Club de Leones 2327, quienes vivieron una experiencia inolvidable con la obra de teatro guiñol “A través de los Archivos: Pequeños Viajeros, Guardianes de la Historia”, presentada por el Gobierno Municipal de Chihuahua.

Esta actividad impulsada por la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos del Municipio, tuvo el objetivo de acercar a la niñez a temas fundamentales como la importancia de los archivos históricos, la transparencia y la protección de datos personales, de una manera lúdica e interactiva.

La fecha de este evento fue especialmente significativa, al enmarcarse en la conmemoración del aniversario de la Batalla de Chihuahua del 25 de marzo de 1866, hecho histórico que otorgó a la ciudad el título de Ciudad Heroica, así como en el marco del Día Nacional del Archivista, que se celebra el 27 de marzo, reconociendo la labor de quienes preservan la memoria colectiva.

A través de títeres, dinámicas de juego y ejercicios de preguntas y respuestas, las y los estudiantes descubrieron cómo los archivos resguardan la historia y contribuyen a la construcción de una sociedad más informada y transparente.

El evento contó con la presencia de la presidenta del DIF Municipal, Karina Aideé Olivas Maldonado; el alcalde suplente, Xavier René Chavira Venzor, en representación del presidente municipal Marco Antonio Bonilla Mendoza; así como del cronista de la ciudad, profesor Rubén Beltrán Acosta.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, en su carácter de presidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, así como del trabajo permanente de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos por fomentar desde temprana edad el conocimiento de la historia, la cultura archivística y los valores de la transparencia.

Porque la historia no solo vive en los libros, sino también en los archivos… y ahora, también en las nuevas generaciones.