Invitan a la segunda edición de la feria del libro “Tintas Norteñas”

La titular del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo, extendió una invitación a la ciudadanía en general para asistir a la segunda edición de la feria del libro “Tintas Norteñas”

El evento se llevará a cabo en la Plaza de Armas los días 23, 24 y 25 de abril, en un horario de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

La entrada será completamente gratuita, por lo que se espera la asistencia de familias, estudiantes y amantes de la lectura.