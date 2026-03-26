Anuncian refuerzo en Adelitas.

Yvonne Turner llega a la LNBP Femenil con el equipo de Chihuahua.

Yvonne Turner se une al cuadro de las Adelitas de Chihuahua para incorporarse a la campaña 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil 2026.

Nacida en Omaha, Nebraska, la jugadora con raíces húngaras cuenta con amplio palmarés en el baloncesto, incluso con paso en México en Halcones de Xalapa Femenil en la temporada 2024.

Turner destacó en su etapa colegial por su capacidad defensiva y sólida visión de juego, siendo nombrada “Co-Jugadora defensiva” en su último año universitario.

También fue parte del mejor quinteto defensivo durante tres temporadas consecutivas. Al finalizar su proceso universitario, Turner dio el salto al plano internacional con las Bundaberg Bears en Australia, promediando 22.0 puntos por partido en su primer año y 25.9 unidades en la segunda temporada.

Desde el 2019 ha sido convocada a la Selección de Hungría, representativo con el cual se mantiene activa disputando las recientes eliminatorias rumbo al Mundial FIBA, logrando el boleto para el campeonato del mundo a celebrarse en Berlín durante el mes de septiembre.

Yvonne Turner ha jugado en los países de Australia, Ecuador, España, México, Francia, Hungría, Polonia, Rusia y Turquía.

Además de su trayectoria en el baloncesto internacional, también alcanzó el nivel de la WNBA durante cinco temporadas, militando para los equipos: Phoenix Mercury, Minnesota Lynx, Seattle Storm y Atlanta Dream.

En 2025 obtuvo el título de la Liga Femenina Endesa con el Valencia, mientras que la campaña 2025-26 la disputó en Turquía con el cuadro de Nesibe Aydin Ankara.

Yvonne Turner llega al conjunto de las Adelitas después de las primeras jornadas, en donde el equipo registra marca de 2-2 bajo la dirección del entrenador argentino Santiago Belza.

Yvonne Turner Lugar de nacimiento: Omaha, Nebraska Fecha de nacimiento: 13 de octubre de 1987 Universidad: Nebraska Posición: Guardia Estatura: 1.79 m Último equipo: Nesibe Aydin Ankara (Turquía)