Invita Ernesto Ibarra a la exposición colectiva de arte urbano “Del Barrio Galería 2.0” en el Museo Sebastián.

Con la firme convicción de que el talento de nuestras calles merece los mejores escenarios, el regidor Ernesto Ibarra invita a la comunidad chihuahuense a la inauguración de “Del Barrio Galería 2.0” este jueves 26 de marzo, en el Museo Sebastián Casa Siglo XIX.

Este proyecto nace de la visión y el trabajo del Centro de Asistencia para Grupos Endebles A.C. (CAGE). “Son ellos quienes impulsan esta iniciativa con un objetivo claro: demostrar que el arte callejero documenta nuestra realidad y trasciende cualquier estigma de vandalismo” informó.

Hacer realidad este espacio requirió un esfuerzo conjunto. El regidor Ibarra, como aliado de la exposición, destaca el respaldo coordinado entre el Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura del Municipio, dirigido por Fernanda Bencomo, y el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, encabezada por Rafael Loera. Esta suma de voluntades reafirma el compromiso institucional de apoyar espacios culturales alternativos y dar voz a las expresiones artísticas de nuestros barrios.

La muestra rompe con los formatos tradicionales al utilizar lienzos híbridos y soportes no convencionales. A través de ellos, se busca capturar la esencia de la vida cotidiana para elevar valores como la firmeza, el honor y la lealtad, mostrando la técnica, la historia y la cultura viva que hay detrás de cada obra.

Como destaca el comité organizador de CAGE, en un mensaje al que se suman todas las autoridades involucradas “aquí, todos somos del mismo barrio: el del respeto y la libre expresión;”, dijo.

Detalles del evento:

Exposición “Del Barrio Galería”.

Inauguración el jueves 26 de marzo de 2026 a las 7:00 p.m. (La muestra

estará disponible hasta el 26 de abril).

Museo Sebastián Casa Siglo XIX (Av. Juárez 601, Centro, Chihuahua).

Entrada: Totalmente libre.