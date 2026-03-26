Avanza construcción de puente en Nogales e Industrias, pronto menos tráfico: Municipio.

Cada día, esta obra emblemática toma forma.

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la zona norte de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con el desarrollo del Paso Superior en Vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias.

Con diversas actividades en distintos frentes de trabajo, esta emblemática obra sigue tomando forma día con día. Actualmente se mantiene el montaje de trabes de concreto reforzado, de las cuales más de 40 ya han sido colocadas, además de realizarse trabajos de cimbrado para la losa superior, como parte de la conformación de la superestructura del puente.

De manera paralela, continúan las labores de conformación y armado en las rampas de acceso y salida en los cuerpos norte y sur, así como en los retornos proyectados en la zona. Asimismo, se avanza en el colado de cabezales en columnas y en los trabajos para la conversión de la línea de media tensión de aérea a subterránea, con el fin de mejorar la infraestructura urbana del sector.

Con estas acciones, la actual administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla continúa impulsando obras que fortalecen la movilidad y la conectividad de la ciudad, para que las y los ciudadanos de Chihuahua Capital pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus familias.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por las áreas de trabajo, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.