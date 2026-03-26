Marco Bonilla toma protesta a nuevos integrantes de Consejo Transparencia.

Durante sesión de Cabildo, el alcalde Marco Bonilla tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano de Transparencia y Rendición de Cuentas, chihuahuenses comprometidos con su ciudad para trabajar junto al Gobierno Municipal en mejorar la honestidad mediante propuestas de políticas públicas.

Este Consejo también visita universidades para atender jóvenes, a adultos mayores en centros comunitarios y dependencias municipales donde se dialoga, escucha y fortalece la cultura de la transparencia a través del punto de vista ciudadano, entre otras acciones.

Los nuevos integrantes son Cinthya Mariné Alemán Olivas, Keila Maribel Valdivia Chaparro y el Jesús Hernández Arce; quienes fueron designados como consejeros ciudadanos por la comisión de Transparencia, destacando sus perfiles de los nueve postulantes de este año.

Así mismo, se contó con la presencia de tres consejeros suplentes, quienes entraron en el mismo proceso de revisión y selección, siendo: Elsa Isela Domínguez Flores, Rodolfo Otoniel Tanín Espinoza y el Omar Eduardo Hernández Hernández.

Con acciones como estas, se fortalecen los espacios de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas en el municipio de Chihuahua.