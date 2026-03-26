Agradecen vecinos de Tabalaopa al Municipio remodelación de campo de futbol del CETIS 86.

Gina Paola Yáñez, vecina de la colonia Tabalaopa y promovente del proyecto “Gradas y Luminarias: Un espacio para todos”, agradeció al Gobierno Municipal por culminar la remodelación de del campo de fútbol americano del CETis 86, el cual ahora es un lugar más seguro y funcional para disfrute de la comunidad estudiantil.

Se llevó a cabo la construcción de gradas para espectadores y la instalación de luminarias LED, además, se realizaron adecuaciones como rampas, barandales y señalización, con el fin de garantizar accesibilidad, seguridad y un entorno incluyente para todas y todos.

“Antes no teníamos gradas ni iluminación, lo que limitaba mucho las actividades. A veces los partidos se jugaban sin que la comunidad pudiera disfrutarlos completamente”, compartió Gina.

Explicó que esta situación también impedía el uso del campo en horarios vespertinos y nocturnos, reduciendo las oportunidades para que jóvenes y familias practicaran deporte en condiciones seguras.

Con una inversión superior a 1.7 millones de pesos, esta obra benefició a más de 5 mil personas, fortaleciendo la convivencia, el deporte y el aprovechamiento de espacios públicos en la comunidad.