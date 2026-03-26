HomeDeportesAgradecen vecinos de Tabalaopa al Municipio remodelación de campo de futbol del CETIS 86.
Deportes

Agradecen vecinos de Tabalaopa al Municipio remodelación de campo de futbol del CETIS 86.

La redaccióncampo de futbocetis 86destacadotabalaopa

Gina Paola Yáñez, vecina de la colonia Tabalaopa y promovente del proyecto “Gradas y Luminarias: Un espacio para todos”, agradeció al Gobierno Municipal por culminar la remodelación de del campo de fútbol americano del CETis 86, el cual ahora es un lugar más seguro y funcional para disfrute de la comunidad estudiantil.

Se llevó a cabo la construcción de gradas para espectadores y la instalación de luminarias LED, además, se realizaron adecuaciones como rampas, barandales y señalización, con el fin de garantizar accesibilidad, seguridad y un entorno incluyente para todas y todos.

“Antes no teníamos gradas ni iluminación, lo que limitaba mucho las actividades. A veces los partidos se jugaban sin que la comunidad pudiera disfrutarlos completamente”, compartió Gina.

Explicó que esta situación también impedía el uso del campo en horarios vespertinos y nocturnos, reduciendo las oportunidades para que jóvenes y familias practicaran deporte en condiciones seguras.

Con una inversión superior a 1.7 millones de pesos, esta obra benefició a más de 5 mil personas, fortaleciendo la convivencia, el deporte y el aprovechamiento de espacios públicos en la comunidad.

Tags :campo de futbocetis 86destacadotabalaopa