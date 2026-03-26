Identifican a conductor que arrolló motocicletas tras riña en bar de la colonia Obrera

Chihuahua, Chih.- La madrugada de este jueves se registró un hecho de alto riesgo a las afueras del bar “La Regina”, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Obrera, donde un sujeto —presuntamente bajo los influjos del alcohol— arrolló tres motocicletas tras protagonizar una discusión.

De acuerdo con los primeros informes, el establecimiento cerró operaciones conforme a lo estipulado por la ley, y los asistentes comenzaron a retirarse de manera ordenada.

Sin embargo, guardias de seguridad detectaron a un individuo que, tras ingerir bebidas alcohólicas, inició una discusión con otro cliente.

El altercado no pasó de empujones y se disipó aparentemente sin consecuencias.

No obstante, minutos después, el sujeto abordó una camioneta tipo pick up de color blanco, acompañado de otros dos hombres, y en un acto de imprudencia aceleró en reversa, impactando de lleno tres motocicletas que se encontraban estacionadas en el exterior del lugar.

A pesar de la violencia del hecho, no se reportaron personas lesionadas, ya que los propietarios de las unidades lograron retirarse a tiempo, evitando ser atropellados.

Tras el impacto, el conductor perdió momentáneamente el control del vehículo al intentar maniobrar, lo que estuvo a punto de provocar otro accidente, para posteriormente huir a toda velocidad.

Elementos de seguridad privada dieron aviso inmediato al número de emergencias 911 y auxiliaron a los afectados, verificando que no presentaran lesiones.

Minutos más tarde, agentes de la Policía Vial arribaron al sitio y localizaron la camioneta abandonada a unas cuadras, a la altura de la calle 11, en el mismo sector.

Autoridades informaron que el presunto responsable ya fue plenamente identificado mediante cámaras de vigilancia.

Además, un descuido clave habría facilitado su ubicación: el vehículo portaba un número telefónico visible en el cristal, lo que permitió avanzar rápidamente en las indagatorias.

Personal de la Policía Vial y de la Agencia Estatal de Investigación, a través del área de daños y lesiones, continúa con las diligencias para ubicar y detener al implicado.

El establecimiento, por su parte, señaló que al momento del cierre la situación se encontraba bajo control, y que los hechos ocurrieron posteriormente, cuando el lugar ya había sido desalojado.