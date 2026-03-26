Brenda Ríos gana votación y logra exhorto para que Municipio lleve servicios a la colonia Ampliación Rubén Jaramillo.

Chihuahua, Chih.— La diputada Brenda Ríos logró sacar adelante un exhorto dirigido al Municipio para que garantice pavimentación y servicios públicos de calidad a las familias de la colonia Ampliación Rubén Jaramillo, una zona que por años ha sido relegada.

En medio de un debate encendido con el diputado del Distrito Olson Sanvicente, la legisladora dejó claro que la falta de atención a estas colonias no es casualidad, sino resultado de omisiones que solo se corrigen cuando se alza la voz desde el Congreso.

“Parece que solo cuando venimos y lo exigimos aquí, es cuando voltean a ver a las familias que llevan años esperando lo más básico”, señaló.

Aunque el intercambio fue tenso y evidenció las diferencias, el resultado terminó por marcar un momento clave: los diputados del PRIAN votaron a favor del exhorto, dando luz verde a una demanda que por años había sido ignorada.

La propuesta impulsada por Ríos pone sobre la mesa una exigencia concreta: calles pavimentadas, servicios eficientes y condiciones dignas para quienes viven en esta colonia.

Con esta votación, la diputada reafirma su postura de llevar al Congreso las causas que nacen en territorio, insistiendo hasta que sean atendidas.

“Esto no es un favor, es un derecho. Y lo vamos a seguir defendiendo, las veces que sea necesario”, concluyó.

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