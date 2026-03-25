Lupita Jones y Andrea Meza arremeten contra Fátima Bosch y desatan polémica.

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La tensión en el mundo de los certámenes de belleza volvió a encenderse luego de que Lupita Jones y Andrea Meza lanzaran duras críticas contra Fátima Bosch, la Miss Universo 2025.

Estalla la polémica

El conflicto surgió luego de declaraciones recientes de Fátima Bosch, durante un foro de mujeres por su paso en El Salvador, al mencionar que no “aconsejaría a nadie” ser parte de un concurso de belleza.

“Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera”. Además, señaló que “La realidad es que Miss Universo depende de la persona que tenga la corona y del propósito que le vaya a dar. Si tienes un proyecto importante o que quieres darle visibilidad, entonces adelante”.

“Ha sido muy difícil porque los certámenes no están acostumbrados a una mujer real, a una mujer que no entra en las tallas que quieren, a una mujer con voz (…) Si tú te quieres meter a un concurso de belleza para cambiar ese molde y para hacerle ver a todas las mujeres y a las niñas que no necesitas ser perfecta y que traes un proyecto que va a ayudar a la humanidad, adelante y haz el cambio”, aseveró.

Como era de esperarse, dichas palabras no fueron bien recibidas por figuras clave del certamen nacional.

Por lo que Lupita Jones, directora histórica de concursos de belleza en México, como Andrea Meza, Miss Universo 2020, respondieron de forma contundente a la reina de belleza originaria de Tabasco, quien más tarde aclaró el porqué de sus palabras.

Durante la reciente emisión de La Mesa Caliente, tanto Jones como Meza coincidieron en cuestionar las posturas de Bosch.

Lupita Jones responde con firmeza

Lupita Jones no dudó en expresar su inconformidad, dejando claro que la experiencia dentro de los concursos de belleza requiere compromiso, disciplina y respeto hacia la organización.

Asimismo expresó que Bosch debe cuidar mucho la forma en que expone sus puntos de vista, pues considera que no es la primera que “denosta” el trabajo de anteriores Miss Universo.

“Tiene que darse cuenta de que, aunque ella está marcando un camino que le está dando su personalidad a su trabajo, habemos muchas otras setenta y tantas Miss Universo antes de ella, que hemos dejado un legado”, expresó Lupita.

De igual manera, aseguro que, además de ser un certamen de belleza, es una plataforma para exponer un propósito, y siempre ha trabajado así.

“En la forma en cómo se expresa, de pronto dice que ella es la única que ha hecho tal o cual cosa. Mijita, habemos muchas que hemos trabajado por ese título y le hemos dado un gran renombre”.

Andrea Meza se suma a las críticas

Por su parte, Andrea Meza también alzó la voz, respaldando la postura de Jones y subrayando la importancia de valorar el esfuerzo de quienes forman parte de la industria.

“Me da gusto que ella haya salido a dar estas declaraciones, aclarando lo que ella quiso decir en ese momento. Entiendo que a veces puedes estar nerviosa, puedes sentirte atacada con una pregunta y entonces uno contesta de cierta manera, y me gusta que haya salido a decir: “Discúlpenme”.

Asimismo, destacó que detrás de cada concurso existe un trabajo integral que va más allá de la apariencia, incluyendo preparación, temple, inteligencia emocional académica y social.

Cabe destacar que, la controversia no tardó en generar opiniones encontradas en redes sociales, donde algunos usuarios apoyaron a Jones y Meza, mientras otros defendieron a Fátima Bosch, pidiendo mayor apertura a nuevas voces dentro del medio.

El debate ha puesto nuevamente sobre la mesa el papel de los certámenes de belleza en la actualidad y su evolución frente a nuevas perspectivas sociales.