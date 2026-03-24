Invita Gobierno Municipal a regularizar centros recreativos previo a Semana Santa.

Esto para reforzar la prevención de riesgos en estos espacios para más seguridad a las familias que los visiten.

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, invita a propietarios y encargados de centros recreativos y balnearios a regularizar su documentación y cumplir con las medidas de seguridad, previo al arranque de la temporada de Semana Santa 2026.

Esta acción forma parte de la estrategia impulsada por el alcalde Marco Bonilla, orientada a prevenir riesgos y garantizar espacios seguros para las familias chihuahuenses, ante el incremento de visitantes en este tipo de establecimientos durante el periodo vacacional.

Se exhorta a los responsables de estos espacios a contar con su Programa Interno de Protección Civil, dictámenes de medidas de seguridad, así como la documentación necesaria para operar conforme a la normativa municipal vigente.

Asimismo, se recuerda que en los próximos días se estarán llevando a cabo operativos de supervisión en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de verificar que los centros recreativos cumplan con las condiciones necesarias para brindar un servicio seguro a la ciudadanía.

El Gobierno Municipal reitera que estas acciones buscan prevenir incidentes, proteger la integridad de las personas y fortalecer la cultura de la prevención, garantizando que las familias puedan disfrutar de esta temporada con tranquilidad.

El alcalde Marco Bonilla ha sido claro en que su administración trabaja con responsabilidad y anticipación, por lo que hace un llamado a los propietarios a atender esta invitación y evitar sanciones, cumpliendo con las disposiciones establecidas