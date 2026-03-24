Fortalecen atención ciudadana con capacitación a funcionarios en derechos humanos

El Gobierno Municipal de Chihuahua, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, fortaleció la preparación de servidores públicos mediante un ciclo de conferencias en materia de derechos humanos, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y promover entornos libres de violencia.

A través de la Secretaría del Ayuntamiento y en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se impartieron temas como “Las tres autonomías de las mujeres” y “Masculinidades libres de violencia”, dirigidos a personal de dependencias municipales y organismos descentralizados.

Estas acciones permiten contar con un servicio público más sensible, preparado y cercano a la ciudadanía, reforzando la cultura del respeto, la inclusión y la igualdad en el ejercicio de la función pública.

El alcalde Marco Bonilla ha reiterado que su administración trabaja con resultados, impulsando la capacitación continua de las y los funcionarios para brindar una atención digna, humana y con perspectiva de derechos a todas y todos los chihuahuenses.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal fortalece sus instituciones desde adentro, consolidando un modelo de atención que pone al centro a las personas y contribuye a la construcción de una ciudad más justa y con mayores oportunidades.