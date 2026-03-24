Identifican a maestras asesinadas por estudiante en Michoacán.

UNOTV

Victor Gutierrez

Autoridades confirmaron la identidad de las dos maestras asesinadas por un estudiante de preparatoria en Michoacán. Las víctimas fueron identificadas como María del Rosario y Tatiana, de 36 y 37 años, quienes murieron tras recibir impactos de arma de fuego.

El ataque ocurrió la mañana de este martes al interior de un plantel educativo, donde el adolescente de 15 años ingresó y perpetró la agresión con un arma de alto calibre.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla condenó los hechos y aseguró que existe coordinación con la Fiscalía para esclarecer el caso y evitar la impunidad

Fiscalía investiga origen del arma y móvil del ataque

Las investigaciones señalan que el menor utilizó un arma de uso exclusivo del Ejército, por lo que se indaga cómo tuvo acceso a este tipo de armamento.

De manera preliminar, también se identificó que el estudiante difundía contenido relacionado con apología de la violencia en redes sociales antes del ataque.

Un equipo multidisciplinario continúa con las diligencias para determinar el contexto del crimen y los factores que llevaron a la agresión.

Comunicado de la escuela tras el ataque

La Preparatoria Makárenko emitió un primer comunicado dirigido a la comunidad escolar y al público en general, en el que aclaró información sobre el agresor.

“El alumno involucrado era un alumno de nuevo ingreso activo de nuestra institución, y no había sido expulsado, ni presentaba problemas en sus colegiaturas u otra situación interna que justifique o esté relacionada con un acto tan lamentable”.

En el mismo mensaje, la institución hizo un llamado a evitar la difusión de información no verificada.

“Hacemos un llamado respetuoso y enérgico a toda la sociedad a conducirse con responsabilidad, sensibilidad y respeto”.

Escuela lamenta fallecimiento de docentes

En un segundo posicionamiento, difundido por la misma institución, se confirmó el fallecimiento de las docentes y se expresó el duelo de la comunidad educativa.

“Con profundo dolor y una tristeza que resulta imposible describir, nuestra Preparatoria Makárenko lamenta el sensible fallecimiento de nuestras compañeras María del Rosario y Tatiana Bedolla”.

El comunicado también destacó el impacto de la pérdida en la comunidad escolar.

“Su partida representa una pérdida irreparable, que deja un vacío inmenso en nuestra comunidad”.

Asimismo, la institución pidió unidad entre estudiantes, docentes y familias ante los hechos.

Autoridades condenan el ataque

El Gobierno estatal reiteró que se dará seguimiento al caso y se mantendrá coordinación con instancias de procuración de justicia para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el móvil del ataque ni las circunstancias completas en las que ocurrió o como fue que consiguió el arma con la cual habría cometido el asesinato de las dos personas involucradas.