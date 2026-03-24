Muchos pelos en el alambre.

La mesa del rincón.

En este mundo al revés todo empieza a tomar forma……amorfa.

Se preguntarán que onda con la vida de éste, pero la neta es que con tanto desmother agarramos pa cualquier lado como chiva loca.

En la globalidad terráquea en que vivimos, el no cae resbala y al más calvo le arrastra el pelo, diría un gran empresario chatarrero (Kalish).

Allá por el viejo oriente, el papas fritas desarmó el rompecabezas y ya no sabe como juntar de new las piezas. Descabezó el paraíso Ayatolá, más sin embargo, surgieron otros cráneos -puras cabezas-.

Así como pirómano de escuela zurda, el trompudo incendió cuanto le dio la gana; le rasparon el navío estrella, sus aliados derribaron tres avioncitos por error, a los entenados de Abraham les llueve por la azotea y sus compas del viejo continente no quieren embarrarse de chapopote.

No conforme con haber incendiado tierras de Mohammad, busca atizarle al cuartel general de la rojiza furibunda, en la isla del Ron, y soltar los gallos en tierra azteca, como si fuera tan pelada domar a la piojiza.

Mejor debería ponerse trucha para noviembre porque pinta para una desconocida histérica e histórica de parte de la raza de bronce, afrodescendiente y hasta caucásicos. Huele a pavo ahumado.

Lo que sea de cada quien La doña científica no se amilana frente al bebote casinero. Están más canijos los fregazos con los de su cubil y todavía no se dobla; ahí sí que hasta los ateos aprenden a amar a dios en tierra ajena.

Igual andan del chongo en tierras apaches. La clica del edén quiere imponer como sucesora de la Maruca a la dama del buen vestir y del buen vivir, peeeero, el cholo joyero ya fumó pipa con la potrilla del bienestar: el rancho pa aquél y la quinta pa ella.

Lo que no saben es que el padrino del cholo joyero, el camaleón Monreal quiere a su ahijado y lleva mano porque es el que viene a decirle a la raza que el bueno es su pupilo.

El otro padrino, A……l Capón, la neta es que sus naves hacen agua, no tanto como para que naufrague, porque si fuera el caso, se lleva de corbata a la señora con todo y colita.

El viejo raboverde pesa igual o más que el camaleón Monreal ante los ojos y designios del que mece la hamaca, así que no duden un arreglo salomónico, ése pa la grande y ésta pa la chica, al cabo que anazona del bienestar está más lejos del bien y del mal; ella goza de la bendi del hijo prodigo de Castro y de la subalterna.