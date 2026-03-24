Modernizan línea de agua en área de construcción de Gaza

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, trabaja en la reubicación de una línea de agua potable como parte de las acciones estratégicas para consolidar la infraestructura de la Gaza de Incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el periférico de la Juventud, una obra que beneficiará a miles de familias de Chihuahua Capital que diariamente circulan por este importante sector de la ciudad.

Con el apoyo de maquinaria pesada y personal especializado, se realizan labores de excavación e instalación de tubería de 36 pulgadas, la cual se caracteriza por su mayor durabilidad y resistencia; estos trabajos permitirán garantizar la continuidad de los servicios básicos para la ciudadanía, al tiempo que se avanza en la construcción de esta obra emblemática del Chihuahua moderno, impulsada por la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla.

Cabe señalar que, debido a estas maniobras, se realizó el cierre temporal de la lateral intermedia del periférico de la Juventud, en sentido del boulevard Ortiz Mena hacia el norte, por lo que se invita a las y los automovilistas a seguir las siguientes recomendaciones:

• Respetar en todo momento el señalamiento preventivo instalado en la zona de obra.

• Anticipar sus tiempos de traslado con al menos 20 minutos.

• Utilizar rutas alternas como la avenida Politécnico Nacional hacia periférico de la Juventud, o bien continuar por la avenida Teófilo Borunda y tomar el carril izquierdo para incorporarse al periférico de la Juventud.

Por su parte los trabajos de excavación en la rampa de inicio, así como la reubicación de la tubería de 16 pulgadas previo a los trabajos de construcción de uno de los soportes y el suministro de placa de acero y fabricación de vigas para el arco en el taller continúan en diferentes frentes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el desarrollo ordenado de la ciudad y con mejorar la movilidad de las y los chihuahuenses, construyendo infraestructura que permita que las personas pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia.