Arturo Limón

Esta frase es más que pertinente hoy para referir actitudes humanos, aun sin calificarles. pero que son necesarias mencionar para entender el actuar humano, hay a mi ver dos polos el de la luz y el de la sombra y un caso que aquí referiré, poco conocido aunque bien documentado y es el que a través de los servicios de inteligencia del expresidente cubano Fidel Castro Ruz, se hay salvado la vida del presidente norteamericano Ronald Reagan en 1984, lo que a mi juicio prueba la congruencia del Comandante Castro, cuando empleaba la frase que da nombre a esta colaboración asi se expresa; “No odiamos a los hombres sino a los sistemas” frase muy consonante con su actuar a favor de cualquier causa humana, y la refiero aquí hoy solo para contrastarla con la lamentable expresión del presidente aun en funciones, Donald Trump expresó quien expreso este sábado en su red Truth Social su alegría por el fallecimiento de Robert Mueller, exdirector del FBI que lideró la pesquisa sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos de 2016. La declaración se produjo tras el anuncio del fallecimiento de Mueller, quien había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, según informó su familia en un comunicado.

Aqui el comunicado textual de Trump; «Robert Mueller acaba de fallecer. Bien, me alegro de que haya muerto. ¡Ya no podrá hacer daño a gente inocente!», escribió el magnate líder de MAGA en Truth Social.

Muy contrastante las dos posturas una humanista, la otra tan inhumana como el permitir los ataques ya por más de dos años para continuar el genocidio en Gaza y el asedio a Irán, poco se puede esperar alguien como a quien desde el inicio de su segundo mandato en enero del 2025, me permito llamar “ el agente naranja” por su letalidad, probada a cada día dentro y fuera de su país, si, Donald Trump, para él y para quienes desconozcan esta historia de la participación del fallecido Robert C. Muller que siendo funcionario de Naciones Unidas fue alertado por el equipo de inteligencia de gobierno de Cuba encabezado por Fidel, para a su vez alertara al Servicio Secreto de los Estados Unidos sobre un presunto intento de magnicidio contra Ronald Reagan en 1984 aquí la crónica de Gerardo Arreola Corresponsal de la Jornada:

“Una “fuente segura” dio el informe en la ONU; el ataque sería en Carolina del Norte

Alerta de Cuba frustró un atentado contra Reagan en 1984, dice Castro

El ex presidente de EU firmó el primer acuerdo migratorio con el gobierno revolucionario, señala

La Habana, 12 de septiembre. Cuba alertó a Estados Unidos sobre un atentado que se preparaba contra el presidente Ronald Reagan en el verano de 1984, que fue abortado gracias al aviso, según informes difundidos hoy por el presidente Fidel Castro.

El mandatario, alejado de sus funciones hace 13 meses por una enfermedad no precisada, publicó el miércoles un articulen el que aborda el episodio, junto con una breve evaluación de la actitud del ex mo andatario estadunidense hacia la isla.

Castro recordó que Reagan suscribió el primer acuerdo migratorio entre los dos gobiernos, pero advirtió que el presidente de Estados Unidos “no podía escapar de su entorno, porque otros más a la derecha todavía que él lo eliminaban físicamente”, como a John F. Kennedy.

Sin precisar su opinión sobre si hubo un periodo en el que Reagan fue menos agresivo hacia la isla, el líder cubano llegó a la conclusión de que el entonces mandatario estadunidense cambió su posición hacia Cuba en un año electoral, para endurecerla.

Castro también recordó que, según documentos desclasificados de Washington, fue Reagan quien propició el surgimiento de la Fundación Nacional Cubano-Americana, grupo político-empresarial de activa hostilidad hacia el gobierno de La Habana.

En el caso del atentado, el informe llegó por una “fuente segura” a manos de un agente cubano a cargo de la seguridad de la misión de la isla en Naciones Unidas, según el relato suscrito por Castro.

El oficial cubano entregó los datos al entonces jefe de seguridad de la delegación de Estados Unidos ante el organismo mundial, Robert C. Muller, y más tarde a dos agentes del Servicio Secreto de ese país.

Según el reporte de los cubanos, “un grupo de extrema derecha” atentaría contra Reagan, cuando el presidente realizara una gira por Carolina del Norte. El reporte –señaló Castro– precisaba día, hora y lugar del planeado magnicidio, tipo de armamento, el lugar de su acopio, el sitio de reunión y una reseña de lo que habían conversado los conspiradores.

Días después de que los cubanos entregaron ese informe, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) detuvo a varias personas en Carolina del Norte, a las que imputaron diversos cargos, aunque no el de un atentado contra el presidente. Reagan viajó a ese estado más tarde, como parte de su campaña por la relección, recordó Castro.

El mandatario cubano también difundió la transcripción de una entrevista entre el entonces canciller Isidoro Malmierca y el jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, Wayne Smith, el 30 de marzo de 1981, día en que Reagan sufrió un atentado a tiros en Washington.

En sustancia, Malmierca emitió a Smith un mensaje oficial de pesar por los hechos y los deseos de que el presidente se recuperara pronto. La transcripción muestra un encuentro muy cordial, dentro de la gravedad del momento.

“Tal vez Reagan experimentó algún agradecimiento, tanto por nuestra preocupación cuando sufrió el atentado, en 1981, como por el aviso que le salvó la vida ante un peligro inminente, y lo agradeció a través de Robert C. Muller”, señaló Castro.

En la presidencia de Reagan, Estados Unidos y Cuba sostuvieron la reunión de más alto nivel desde su ruptura de relaciones, en 1961. El encuentro fue en 1981 entre el secretario de Estado, Alexander Haig, y el vicepresidente, Carlos Rafael Rodríguez, en la ciudad de México, promovido por el presidente José López Portillo y organizado por el canciller Jorge Castañeda ( N.A. Padre).” (Fuente La Jornada 13 de septiembre de 2007)

Corolario

Creo que el actuar De Fidel confirma la congruencia en su decir podría estar en desacuerdo con Reagan y el Neoliberalismo como sistema que representaba, pero teniendo la información su sentir ya actuar humano le llevo vigilar por la salvaguarda aun de su adversario, eso es HUMANISMO en cuanto a la inhumana expresión de Trump solo debo decir que; la historia lo juzgara.