Acompaña Presidente del ICHITAIP cambio de mesa directiva del Colegio San Felipe El Real de Doctores en Derecho.

Con la representación del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y con el objetivo de mantener la vinculación con organizaciones de la sociedad civil que den como fruto la difusión y ejercicio de los derechos constitucionales de acceso a la información y protección de datos personales, el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, acompañó al Colegio San Felipe El Real de Doctores en Derecho A.C. en la toma de protesta de la mesa directiva 2026-2027.

En este ejercicio celebrado en instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Jesús Flores Durán, Presidente saliente del Colegio San Felipe El Real de Doctores en Derecho, presentó su informe de labores.

Posteriormente, se realizó la toma de protesta por parte del nuevo Presidente del Colegio San Felipe El Real de Doctores en Derecho A.C., Cecilio Guerra Villalobos y de los integrantes de su consejo directivo, el cual quedó conformado de la siguiente forma:

Cecilio Guerra Villalobos, Presidente

Norma Alicia Piñón Durán, Vicepresidenta

Pedro Valdez Aguirre, Secretario

Angélica Lorena Jurado Luna, Tesorera

Luis Alfonso Ramos Peña, Primer Vocal

Jaime Antonio Acevedo Balcorta, Segundo Vocal

Adalberto Vences Baca, Tercer Vocal

Estuvieron presentes en el evento José Carlos Rivera Alcalá, titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y representante de la gobernadora María Eugenia Campos; Rafael Alejandro Corral Valverde, Titular de la Primera Sala Familiar y representante de Marcela Herrera Sandoval, Magistrada Presidenta del TSJE; así como el anfitrión, César Eduardo Gutiérrez Aguirre, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Así mismo estuvo presente la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE) Yanko Durán.