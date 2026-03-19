Puntean municipios de Tabasco, Veracruz y Chiapas en alzas de narcomenudeo.

La Razón

Por:Elizabeth Hernández

Ilícito en expansión

Centro, en Tabasco, con incremento porcentual más alto en el país: pasa de 14 registros a 776; en territorio de Nahle, 4 municipios con más de 1,000%; encienden expertos alerta temprana. En la República, en 681 ayuntamientos que no tenían incidencia ya hay primeros casos; suben 15.70% denuncias de 2023 a 2025; 27 localidades con crecimiento de más de 1,000 %, 15, en el sureste.

En los últimos tres años, el mercado minorista de drogas registró un crecimiento acelerado en regiones donde este delito ni siquiera figuraba; de 2023 a 2025, el mayor repunte porcentual se dio en municipios de Chiapas, Tabasco y Veracruz, lo que sugiere que el fenómeno avanza con fuerza en el sureste del país.

De acuerdo con una revisión de La Razón a carpetas de investigación, el municipio de Centro, cuya cabecera municipal es Villahermosa, la capital de Tabasco, se coloca como el caso más emblemático, al reflejar el crecimiento porcentual más alto en el país.

El Dato: Autoridades detuvieron ayer en la alcaldía Cuauhtémoc a la venezolana Yorbelis ”M”, presunta integrante de El Tren de Aragua, por trata y narcomenudeo.

Los registros oficiales indican que esta localidad pasó de reportar 14 casos en 2023 a 776 en 2025; es decir, un aumento de 762 carpetas y un salto de cinco mil 442 por ciento.

Durante años, la incidencia en esa zona ubicada en la región del río Grijalva resultaba mucho menor: entre 2015 y 2023 el promedio anual rondaba 35 expedientes, cifra que contrasta con los 344 promedio registrados en el periodo de análisis.

El análisis elaborado por este medio con base en la incidencia delictiva municipal en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) identificó al menos 27 municipios mexicanos con aumentos superiores a mil por ciento en el mismo periodo.

Los cruces de información, junto con los datos de las operaciones realizadas por las fuerzas de seguridad en el mismo lapso, apuntan a que estos repuntes se dan en territorios donde el mercado de drogas empieza a consolidarse o donde las autoridades comenzaron a registrar el delito con mayor precisión.

Al considerar la distribución geográfica de estos incrementos aparecen patrones regionales claros: 15 de los 27 municipios con mayor crecimiento porcentual se ubican en la región del sureste mexicano, en particular los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz.

En algunos casos, el incremento obedece a la aparición reciente del registro delictivo. Un ejemplo se encuentra en Paraíso, Tabasco, donde la primera carpeta por narcomenudeo apareció hasta 2018 y el siguiente expediente se abrió hasta 2022. Sin embargo, sólo en 2025 esa comunidad reportó 28 casos, una cifra que evidencia cambios rápidos en la actividad local.

En general, el análisis de La Razón encontró que 681 municipios que no reportaron detenciones por narcomenudeo en 2023, registraron al menos un caso tan sólo dos años después, una muestra de la expansión territorial de este ilícito.

De acuerdo con la revisión, este delito experimentó un aumento de 15.7 por ciento a nivel nacional entre 2023 y 2025, lo que equivale a 14 mil 137 carpetas adicionales en estos años.

Datos históricos del SESNSP arrojan un cambio significativo en la tendencia del delito. Entre 2015 y 2022 el país registró un promedio anual de 60 mil 234 carpetas por narcomenudeo, mientras que en los tres años siguientes la media subió a 95 mil 511 expedientes por año; es decir, un crecimiento sostenido en la detección o amplificación de la venta de drogas en los entornos locales.

En esta exploración de los datos también se detectaron modificaciones en el mapa de municipios más afectados por el narcomenudeo, con base en el crecimiento absoluto de carpetas. Bajo ese criterio, Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, registró el mayor aumento del país con 2 mil 454 carpetas adicionales entre 2023 y 2025, lo que equivale a un incremento de 242.97 por ciento. Durante casi una década, ese municipio promediaba 140 expedientes anuales, mientras que en los últimos tres años alcanzó mil 854 casos en la misma medición.

La alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, ocupa el segundo lugar nacional en el aumento total de casos, con mil 296 carpetas adicionales en el mismo periodo. Este indicador muestra que las zonas urbanas densamente pobladas son el principal foco para el mercado minorista de drogas.

“En ciudades grandes el aumento en detenciones suele relacionarse con operativos policiales y mayor capacidad de denuncia”, señaló Baruch Goméz, geógrafo especializado en análisis dinámicos y urbanos. “En contraste, el crecimiento en municipios rurales o con baja población apunta a una expansión territorial de los delitos”.

El narcomenudeo, advierten especialistas, funciona como un termómetro temprano del avance del crimen organizado. Aunque muchas de estas localidades no presentan picos de homicidios, el aumento sostenido de carpetas revela la formación de nuevos mercados ilegales. Detectar estas tendencias a escala municipal permite anticipar focos de criminalidad, antes de que la violencia alcance niveles más visibles.

SE DISPARA DELITO ı Foto: Especial

Cae operador del CJNG en Uruapan

Por Elizabeth Hernández

Autoridades de seguridad detuvieron en Uruapan, Michoacán, a un hombre identificado como Rafael Rangel Tafolla, de 35 años, quien también utiliza los alias de Rafa y Aurora, señalado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo de las fuerzas federales.

La tarjeta informativa oficial precisa que al momento de la aprehensión, el sospechoso portaba un arma de fuego, cinco cartuchos útiles y cinco dosis de droga. Elementos de seguridad también aseguraron un vehículo presuntamente relacionado con sus operaciones.

Investigaciones lo relacionan con una célula delictiva dedicada a diversos delitos, entre ellos trasiego de sustancias ilícitas, delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y conductas tipificadas contra la salud.

El expediente del detenido ya cuenta con antecedentes en Michoacán, donde autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación en su contra por los delitos de privación ilegal de la libertad.