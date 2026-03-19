Los países más felices del mundo en 2026 y en qué aciertan.

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Lindsey Galloway

Desde la confianza nórdica hasta el sentido de comunidad de Costa Rica, los residentes explican cómo es la vida cotidiana en los países que encabezan el Informe Mundial de la Felicidad de 2026.

Si bien los países nórdicos han dominado durante mucho tiempo el Informe Mundial de la Felicidad , 2026 trajo una sorpresa. Por primera vez en los 14 años de historia del informe, un país latinoamericano se coló entre los cinco primeros, ya que Costa Rica continuó su ascenso durante varios años hasta el cuarto lugar, subiendo desde el puesto 23 en 2023.

La clasificación, elaborada anualmente por Gallup, el Centro de Investigación del Bienestar de Oxford y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, se basa en un promedio de tres años sobre cómo los residentes de 140 países valoran sus propias vidas, junto con factores como el PIB, el apoyo social, la esperanza de vida, la libertad percibida, la generosidad y la corrupción. Por segundo año consecutivo, ningún país importante de habla inglesa figuró entre los diez primeros: Australia se ubicó en el puesto 15, Estados Unidos en el 23, Canadá en el 25 y el Reino Unido en el 29.

Este año, los cinco primeros países cuentan con aspectos únicos que contribuyen a su felicidad, aunque la libertad para tomar decisiones vitales es un valor fundamental para todos ellos. Hablamos con residentes de cada país para descubrir qué contribuye a su felicidad diaria y a largo plazo, y cómo los viajeros pueden experimentar un poco de la felicidad local durante su visita.

1. Finlandia

Durante nueve de los últimos diez años, Finlandia ha ocupado el primer puesto (descendiendo brevemente al segundo lugar en 2020). El país obtiene una alta puntuación en apoyo social y baja percepción de corrupción, y sus habitantes suelen destacar la red de seguridad social —que incluye educación y atención médica— que genera una sensación de seguridad y bienestar.

«Me encanta que Finlandia sea un país seguro y que pueda confiar en la gente común», dijo Olli Salo, cofundador de la empresa Skimle, con sede en Helsinki . «Los niños van andando al colegio desde los siete años, no te sientes amenazado al volver a casa y puedes confiar en que si alguien hace una promesa, la cumplirá».

Aunque el país tiene impuestos elevados, los residentes ven una clara ventaja. Salo lo compara con pagar por una suscripción a un software premium: si bien puede costar más, la calidad es superior. «La mayoría de las cosas realmente importantes en la vida, como la salud, la educación y el transporte, son servicios públicos, así que ¿por qué no darse un capricho y obtenerlos con alta calidad?», afirmó. También considera que los entornos laborales finlandeses son más colaborativos que en otros lugares del mundo, con menos jerarquía y menos «teatro corporativo».

La Biblioteca Central de Helsinki, Oodi, es uno de los espacios públicos más singulares de la ciudad (Crédito: Getty Images).

Para Daniel Sazonov, el actual alcalde de Helsinki, la felicidad también proviene de la cercanía a la naturaleza. “Poder salir a la calle y, en pocos minutos, llegar al mar, a un parque o a un bosque para dar un paseo al atardecer es algo especial”, afirmó.

Para los visitantes, experimentar la cultura de la sauna finlandesa debería ser la primera parada. Con aproximadamente tres millones de saunas para una población de tan solo 5,5 millones, el país ofrece una gran variedad de opciones. «Sugiero probar las diferentes saunas de Helsinki, e incluso darse un chapuzón en las frías aguas del mar Báltico», comentó Sazonov. La Biblioteca Central de Helsinki Oodi , inaugurada en 2018, es un impresionante edificio moderno y un popular punto de encuentro para locales y viajeros.

Más allá de la capital, Salo sugiere dirigirse al norte en invierno, alquilar una cabaña y contemplar la aurora boreal. Sin embargo, desaconseja un itinerario demasiado apretado. «Nunca he entendido a quienes reservan cuatro actividades al día y van de paseos en trineo tirado por perros a excursiones para ver la aurora boreal», comentó Salo. «Esa no es la forma de ser finlandesa».

2. Islandia

Esta nación insular de tan solo 400.000 habitantes, que supera a Dinamarca y se sitúa en segundo lugar por primera vez desde 2014, ocupa el primer puesto en apoyo social: el grado en que los residentes sienten que pueden contar con alguien en momentos difíciles. También se encuentra entre los diez primeros en PIB per cápita, esperanza de vida saludable y generosidad, lo que la convierte en una de las naciones más completas del ranking.

La colorida calle Skólavörðustígur de Reikiavik refleja el animado ambiente cotidiano de la capital de Islandia (Crédito: Getty Images).

«Históricamente, nuestro aislamiento significó que la supervivencia dependiera del esfuerzo colectivo. Durante siglos, no recibimos ayuda externa. Solo estábamos nosotros, y teníamos que permanecer unidos», afirmó Ingibjörg Friðriksdóttir, residente de Reikiavik y gerente de marketing digital del Hotel Rangá . «Ese legado ha forjado una cultura donde ayudarse mutuamente es algo natural».

Los islandeses también poseen una gran capacidad de adaptación, forjada tras sobrevivir a inviernos duros y oscuros. «Aprendemos a apreciar los pequeños momentos: un buen café, piscinas climatizadas y pasar tiempo con amigos», comentó Bryndís Björnsdóttir, directora general de Laugará́s Lagoon en Reikiavik. «Cuando llega el verano, de repente tenemos luz diurna casi toda la noche, y todos nos volvemos más enérgicos y felices».

Sin importar la estación del año, los residentes recomiendan a los visitantes disfrutar del aire libre, independientemente del clima. «El aire fresco, los paisajes abiertos y la sensación de libertad son parte fundamental de lo que hace de este un país maravilloso», afirmó Björnsdóttir. Añade que la gastronomía también merece la pena, especialmente el pescado fresco.

En el Hotel Rangá, los huéspedes pueden inscribirse en el programa “Vive como un islandés”, donde aprenden a decir la frase ” Þetta reddast” , que traduce una de las creencias islandesas fundamentales que contribuye a la felicidad del país : no importa la situación, todo saldrá bien.

3. Dinamarca

Dinamarca, un país que siempre ha estado entre los mejores, nunca ha bajado del cuarto puesto en la historia del informe y con frecuencia ha ocupado el primer lugar. Este año, ocupa el tercer puesto a nivel mundial en apoyo social y bajos niveles de corrupción, y el séptimo en PIB per cápita. Sin embargo, esta sensación de bienestar no siempre se manifiesta de forma evidente.

«No se trata de lucir una gran sonrisa y reírse», dijo Laura Hall, periodista radicada en Copenhague y autora de El año en que sumergí mi cabeza en el agua , un libro sobre la natación en Escandinavia. «Se trata, en realidad, de confiar en la sociedad, confiar los unos en los otros y creer que todos trabajamos juntos por el bien común».

Hall cría aquí a sus dos hijas y afirma que la sensación de seguridad es constante. También le encanta el limpio puerto de Copenhague, que la ciudad transformó en la década de 1990, pasando de ser una vía fluvial industrial a un lugar donde los residentes ahora nadan durante todo el año.

Los canales de Copenhague son fundamentales para la vida cotidiana, y los residentes suelen nadar, hacer kayak y practicar paddleboarding por la ciudad (Crédito: Getty Images).

En Ribe, la ciudad más antigua del país, la residente Lise Frederiksen encuentra la felicidad en la participación cívica. “Cada día que camino por las calles empedradas, me siento agradecida por vivir aquí”, dijo. Valora el sistema educativo danés, donde niños de todos los estratos socioeconómicos asisten a la misma escuela pública durante 10 años y se espera que los padres organicen grupos de juego entre diferentes hogares. “Es muy importante que los niños se visiten en casa de los demás y vean que la gente puede vivir de muchas maneras diferentes”, afirmó.

Los 10 países más felices en 2026

1. Finlandia

2. Islandia

3. Dinamarca

4. Costa Rica

5. Suecia

6. Noruega

7. Países Bajos

8. Israel

9. Luxemburgo

10. Suiza

Para los viajeros, Frederiksen recomienda visitar Ribe durante alguno de sus numerosos festivales, que abarcan desde celebraciones de ostras y tulipanes hasta conciertos de música metal . Quienes vengan en otoño podrán presenciar el fenómeno del “sol negro”, cuando millones de estorninos migran por la región formando bandas tan densas que llegan a oscurecer el cielo por un instante.

En Copenhague, los visitantes no necesitan planificar un itinerario perfecto para contagiarse del ambiente alegre. “La mayoría de las veces, los visitantes se van con una sensación de calma y paz, y un poco de envidia al ver a la gente paseando en bicicleta y haciendo su vida con tranquilidad”, dijo Frederiksen. “Aquí no hay una cultura de prisas ni estrés”.

4. Costa Rica

Costa Rica, que asciende al cuarto puesto en la clasificación de este año, es el primer país latinoamericano en entrar en el top cinco, con un índice de libertad y medidas de apoyo social que casi se han duplicado desde 2021. Si bien Costa Rica no alcanza los mismos niveles de PIB ni de apoyo gubernamental que los países nórdicos, sus residentes manifiestan una gran libertad para tomar sus propias decisiones. Además, según el informe, valoran su calidad de vida significativamente mejor de lo que predecirían los factores medidos por sí solos.

Creo que Costa Rica tiene la mejor calidad de vida de todos los países de Centroamérica. – Adrian Hunt

Cuando se le preguntó qué hace de Costa Rica un lugar tan feliz, el residente Adrian Hunt no dudó en responder: “Comunidad, comunidad, comunidad”, dijo el nómada digital que vive en Las Catalinas , un pueblo sin autos en la costa de Guanacaste. “Tener gente que comparte tu misma pasión por vivir una vida sana, disfrutar del aire libre y ser buenos vecinos”.

La localidad costera de Las Catalinas, libre de coches, está diseñada para fomentar el senderismo, la naturaleza y la vida al aire libre (Crédito: Getty Images).

La naturaleza es también una fuente constante de felicidad diaria. Hunt describe despertarse por las mañanas, caminar por la playa y observar a los monos aulladores moverse de árbol en árbol mientras los peces se persiguen en la bahía. “Creo que Costa Rica tiene la mejor calidad de vida de cualquier país de Centroamérica”, dijo Hunt. “Hay algo en la energía de su gente, tanto locales como extranjeros, que hace que este país sea realmente especial”.

Para captar la esencia de la felicidad en Costa Rica, recomienda sentarse en un café y entablar una conversación o recorrer los kilómetros de senderos del país. “Queremos que la gente se lleve de este lugar lo pacífico y tranquilo que es en realidad”, afirmó.

5. Suecia

Suecia, que ocupa el quinto puesto este año, ha oscilado entre el cuarto y el décimo lugar en la última década. Se sitúa en el séptimo puesto mundial en esperanza de vida saludable y en el quinto en cuanto a baja percepción de corrupción. Su posición entre los primeros puestos refleja lo que sus habitantes describen como un equilibrio entre una vida urbana progresista y un fácil acceso a la naturaleza.

«Una de las principales razones por las que Suecia se sitúa constantemente en los primeros puestos en cuanto a felicidad es que somos un país pequeño», afirmó Micael Dahlen, profesor de bienestar, salud y felicidad en la Escuela de Economía de Estocolmo. «Las distancias son cortas: entre las personas, entre las ciudades y la naturaleza. Hemos aprendido a confiar y apoyarnos mutuamente, a compartir y valorar lo que tenemos, a vivir en armonía con la naturaleza y a acoger con los brazos abiertos nuevas ideas y personas».

Estocolmo se asienta sobre un archipiélago de islas donde el agua, los parques y la vida de barrio nunca están lejos (Crédito: Getty Images).

Un detalle cultural refleja la tendencia igualitaria: el uso universal del pronombre informal ” du ” (tú), independientemente del estatus. “No importa quién seas —una estrella del pop, un premio Nobel, el primer ministro o un profesor de la felicidad como yo—, eres principalmente tú, du “, afirmó Dahlen. Su centro se asoció recientemente con la capital para lanzar el Índice de Bienestar de Estocolmo , con el fin de garantizar que el bienestar se mida y se desarrolle a la par del crecimiento económico.

«Me encanta la gente y su amabilidad, el ritmo de vida más pausado, la hermosa naturaleza y los paisajes, y la sensación de haber tomado una buena decisión para mi futuro y el de mis hijos», dijo Karolina Pikus, quien se mudó aquí desde Polonia y escribe en el blog LikeSweden.com . En Gotemburgo, donde ahora vive, le gusta especialmente poder nadar en el mar, visitar un lago y pasear por el bosque, todo en el mismo día gracias al excelente sistema de transporte público.

Hemos aprendido a confiar y apoyarnos mutuamente, a compartir y valorar lo que tenemos. – Micael Dahlen

Los residentes recomiendan visitar la zona en verano, sobre todo para quienes la visitan por primera vez. Durante el solsticio de verano, los visitantes pueden bailar al son de canciones tradicionales, degustar el jordgubbstårta (pastel de fresas) y disfrutar de las largas tardes escandinavas. En Estocolmo, Dahlen sugiere simplemente dar un paseo. «En Estocolmo y nuestras ciudades, todo está a poca distancia a pie y es fácil encontrarse con cualquiera», comentó. El archipiélago está a un corto trayecto en barco y «merece la pena».

Pero la forma más sencilla de empezar es con el fika : sentarse a tomar un café y un bollo de canela y observar el ritmo de la calle. «Para mí, esa es una de las mejores maneras de entender Suecia», dijo Pikus. «Bajar el ritmo, respirar hondo y disfrutar del momento».