Dorados LMB permitieron entrada libre de aficionados a su práctica.

Entrenaron en Cuauhtémoc

Los Dorados de Chihuahua extendieron su campamento primaveral y efectuaron la práctica en el Gran Estadio Cuauhtémoc, misma que fue con entrada libre para los aficionados que pudieron observar la sesión completa.

Los peloteros reportaron en la línea a las 10:00 de la mañana para el meeting del equipo con el mánager Homar Rojas. Después del acondicionamiento físico y el calentamiento de brazo, los jugadores trabajaron en el aspecto defensivo con elevados y rodados.

Cada catcher realizó defensa individual, previo al segundo día consecutivo con “Live BP” de nueva cuenta con seis serpentineros en la loma de los disparos.

El zurdo estadounidense Drew Parrish fue el primero en lanzar junto a Isidro Piña como receptor. Continuó el ex lanzador de los Yankees, Josh Maciejewski, también efectuando batería con “Rocco” Piña.

Por su parte, el venezolano Eduardo Figueroa hizo mancuerna con Alejandro Rivera, misma situación que Brady Tedesco en sus disparos al plato.

El quinto lanzador fue el experimentado Demetrio Gutiérrez, seguido por Samuel Alvarado en labor con el joven Carlos Rojas.

Los seis pitchers se enfrentaron a los primeros tres grupos de bateo: Rusber Estrada, Gilberto Vizcarra, Matt McDermott, Carlos Muñoz y Bobby Bradley en la primera tanda.

En el segundo Brainer Bonací, Mark Contreras, Shayne Fontana, Alejandro de Aza y Dayron Miranda, culminando con el tercer sector encabezado por Bryson Brigman, Matt Bottcher, Jesús Loya, Brett Barrera y Ren Tachioka.

Del cuarto al sexto grupo registraron la práctica de bateo habitual, culminando bajo el sol radiante de Cuauhtémoc a las 13:30 horas.