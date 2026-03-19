Chivas arrolló a León y asciende al liderato del Clausura 2026.

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Enrique Ortega

Guadalajara aplastó 5-0 a la Fiera en el Estadio Akron para sumar 27 puntos y retomar la cima general en un partido marcado por el dominio rojiblanco.

Chivas firmó una actuación contundente este miércoles y aprovechó su partido pendiente para recuperar el liderato general, posición que dejó vacante durante dos semanas. Club Deportivo Guadalajara goleó 5-0 a León para llegar a 27 puntos y sumar nueve victorias en 11 partidos del Clausura 2026.

La insistencia de Chivas en los primeros minutos aumentó ante la falta de gol en el arranque. La recompensa llegó al minuto 36, cuando Brian Gutiérrez sacó un disparo de fuera del área que se incrustó en el ángulo para marcar su primer tanto en Liga MX.

Para el segundo tiempo, Chivas amplió la ventaja con una gran definición de Santiago Sandoval en una jugada prefabricada desde tiro de esquina. El partido se inclinó aún más para Guadalajara cuando, al 60’, Jordi Cortizo vio la tarjeta roja.

Con un hombre más, cayó el tercer gol de Chivas tras un sólido cobro de penal de Armando González, quien llegó a nueve anotaciones y se mete en la pelea por el bicampeonato de goleo.

El cierre tuvo más emociones. Ángel Sepúlveda marcó el cuarto gol de la noche y su tercer tanto del torneo. El ‘Cuate’ aprovechó un rebote dentro del área tras un remate al poste de Daniel Aguirre. En tiempo agregado, Hugo Camberos apareció al 99’ con una buena definición para sellar el 5-0.

⭐ ¿Quién fue el héroe del partido?

Brian Gutiérrez marcó su primer gol en México y volvió a mostrar su capacidad de desequilibrio. El mediocampista exhibió su golpeo de balón y tuvo participación constante en las jugadas ofensivas en su primer partido como titular desde la Jornada 6.

⏱️ El momento que cambió el partido

Al inicio del segundo tiempo, cuando Chivas buscaba mayor tranquilidad, llegó el gol de Santiago Sandoval en los primeros segundos del complemento. Esa anotación marcó el rumbo de un partido que se resolvió sin complicaciones para el Rebaño Sagrado.

📺 VAR protagoniza la noche en el Akron

El árbitro central Jorge Camacho recurrió en varias ocasiones al VAR. En el primer tiempo revisó un penal a favor de Chivas, pero anuló su decisión tras determinar que Juan Pablo Domínguez no cometió falta sobre Efraín Álvarez dentro del área.

En la segunda mitad hubo más intervenciones. Expulsó a Jordi Cortizo tras revisar una plancha sobre Diego Campillo. Minutos después volvió al monitor para señalar un penal por falta de Stiven Barreiro sobre Bryan González, que Armando González convirtió en gol.

🎟️ Chivas agotó boletaje a media semana

El entusiasmo de la afición rojiblanca se reflejó en las taquillas. En un partido de media semana y ante un rival poco taquillero, el boletaje se agotó horas antes del inicio. La asistencia en el Akron fue de 35,150 espectadores.

🏅 José Castillo llega al centenar en Liga MX

José Castillo mantiene una carrera en ascenso dentro del futbol mexicano. Desde su llegada a Chivas en 2024 ha mostrado versatilidad en la defensa. Antes del partido recibió un reconocimiento por alcanzar los 100 juegos en Primera División, de los cuales 64 han sido con Guadalajara.

🔁 Fernando Beltrán regresó al Akron

El ‘Nene’ fue uno de los jugadores más queridos por la afición rojiblanca a inicios de la década, pero la relación se desgastó y salió del equipo para el Apertura 2025. Este miércoles regresó por primera vez al estadio donde debutó y recibió abucheos al ingresar de cambio al inicio del segundo tiempo.

📋 Once de Chivas

Raúl Rangel; Bryan González, Diego Campillo, José Castillo (71’ Gilberto Sepúlveda), Daniel Aguirre; Brian Gutiérrez, Rubén González (76’ Ángel Sepúlveda), Santiago Sandoval (71’ Hugo Camberos), Efraín Álvarez (71’ Yael Padilla); Roberto Alvarado, Armando González (71’ Ricardo Marín).

📋 Once de León

Óscar García; Iván Moreno, Sebastián Vegas, Stiven Barreiro, Tadeo Estrada (46’ Jordi Cortizo); Iván Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Juan Pablo Domínguez (46’ Salvador Reyes), Daniel Arcila (46’ Fernando Beltrán); Ismael Díaz (89’ Rogelio Funes Mori), Diber Cambindo (71’ José Alvarado).

➡️ ¿Qué viene para Chivas?

Guadalajara, después de dos partidos consecutivos como local, saldrá de la ciudad para disputar la Jornada 12 ante Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero.

➡️ ¿Qué viene para León?

León tendrá poco tiempo de trabajo con su nuevo técnico y el sábado visitará a Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.