Fortalece Yesenia Reyes acciones en favor de la salud estudiantil en Chihuahua.

Chihuahua, Chih.– La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Yesenia Reyes, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, sostuvo una productiva reunión con el Dr. Alejandro Pineda Urías, Director Ejecutivo de GestiMED y presidente de la Fundación Nexummédica.

Durante el encuentro, se dialogó sobre la implementación de iniciativas en materia de salud dirigidas a la comunidad estudiantil en el estado, con el objetivo de impulsar estrategias que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

La legisladora destacó la importancia de generar alianzas con especialistas e instituciones comprometidas, que permitan fortalecer acciones preventivas y de atención en el ámbito de la salud dentro de los entornos escolares.

Asimismo, la diputada Yesenia Reyes agradeció al Dr. Alejandro Pineda Urías por sus atenciones, disposición y apertura para trabajar de manera conjunta en proyectos que beneficien a la niñez y juventud chihuahuense.

Con este tipo de acciones, desde el Congreso del Estado, la diputada refrenda el compromiso de seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan la salud y el bienestar de las nuevas generaciones.