Lleva “La China” Frías Feria de Servicios al Parque Dostoyevsky.

Chihuahua, Chih.- Con el objetivo de acercar apoyos y servicios directamente a las familias, la diputada “La China” Frías anunció la realización de la Feria de Servicios en tu Colonia, que se llevará a cabo este jueves 19 de marzo en el Parque Dostoyevsky, en un horario de 4:00 a 8:00 de la tarde.

Durante esta jornada, vecinas y vecinos podrán acceder de manera gratuita a diversos servicios como corte de cabello, atención médica básica, asesoría jurídica, revisión odontológica, desparasitación de mascotas, vacunación, así como gestiones, pago de predial mediante Tesomóvil, y apoyos como donación de lentes y árboles de ornato.

Asimismo, se contará con módulos de renovación de licencias, entrega de tarjetas de ahorro, convenios con la JMAS, y actividades recreativas para niñas y niños como lotería y brincolines.

La diputada destacó que este tipo de acciones buscan facilitar el acceso a servicios esenciales sin que las personas tengan que trasladarse largas distancias, además de fortalecer la cercanía con la ciudadanía.

“Queremos que la gente sienta que no está sola, que aquí hay un equipo que escucha y que resuelve. Esta feria es una forma de acercar soluciones reales, directamente a su colonia”, expresó.

También subrayó la importancia del trabajo coordinado con distintas instituciones para lograr un mayor impacto en la comunidad.

“Cuando sumamos esfuerzos entre gobierno y sociedad, los resultados se notan. Estas ferias son prueba de que trabajando en equipo podemos mejorar la calidad de vida de muchas familias”, agregó.

Finalmente, hizo una invitación abierta a toda la ciudadanía para que acudan y aprovechen los servicios disponibles.

“Me va a dar mucho gusto saludarlos y atenderlos personalmente. Los esperamos este jueves en el Parque Dostoyevsky”, concluyó.