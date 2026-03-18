Inaugura Pensiones Civiles nueva delegación en Valle de Allende.

Como parte del trabajo colaborativo para fortalecer la atención a los derechohabientes, Pensiones Civiles del Estado (PCE) inauguró una nueva delegación ubicada en el municipio de Valle de Allende.

Las instalaciones cuentan con consultorio médico, farmacia y medicina preventiva, donde se brindará atención oportuna y de calidad a los habitantes de la región.

El inmueble fue habilitado gracias a un acuerdo en comodato con la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al respaldo del Gobierno del Estado, autoridades municipales y representantes sindicales.

Heriberto Miranda Pérez, director de PCE, dijo que esta unidad representa un paso más en la ruta de trabajo, que se fortalece mediante la colaboración de los distintos órdenes de Gobierno.

“Pensiones Civiles del Estado continúa avanzando bajo la directriz de la gobernadora Maru Campos, de dar prioridad al derechohabiente y acercar los servicios de salud a las comunidades donde más se requieren”, enfatizó.

En el evento de inauguración participaron además el secretario general de la Sección 42 del SNTE, Manuel Quiroz; el presidente municipal de Valle de Allende, Rafael Payán Morales y líderes sindicales de la región.