Apertura del gobierno cubano para inversión privada es ‘histórica’: Sheinbaum.

24 HORAS

por Karina Aguilar

Como una decisión soberana e histórica, calificó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las medidas anunciadas este lunes por el régimen cubano, destinadas a ampliar la participación de los cubanos residentes en el exterior en la economía del país, incluyendo el acceso a inversión privada, proyectos productivos y al sistema financiero nacional.

“Es una decisión soberana del gobierno de Cuba. Creo que hay que reconocer que están buscando eh distintas opciones para el pueblo de Cuba y es histórico porque fueron muchos años donde esto no se permitía y es una decisión de ellos, de abrir inversiones y también propiedades, particularmente a cubanos que salieron de Cuba y que hoy se les invita a poder tener negocios en la isla”, refirió.

La mandataria federal consideró que estas medidas representan un cambio en la política de la isla.

En este contexto, Sheinbaum Pardo aprovechó para responder a las críticas respecto a la cuenta de la Asociación Civil “Humanidad con América Latina” y al llamado que hizo el expresidente, Andrés Manuel López Obrador para depositar en ella y ayudar al pueblo cubano.

“Aprovecho para decir -porque siguen con esta cantaleta de que cómo es posible que se abra una cuenta para aportar- quien no quiera aportar que no aporte, y quien quiera aportar que aporte”, enfatizó.

Dijo que, desde su punto de vista, esta cuenta ligada a la Asociación “tiene un sentido solidario y fraterno a un pueblo en sufrimiento. Entonces, quien no esté de acuerdo, pues está en su derecho”.