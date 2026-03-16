Tú, como los vecinos de la colonia Arquitectos, súmate a Red Vecinal de la Policía Municipal.

Estrategia que busca fortalecer la seguridad mediante la comunicación entre la corporación y ciudadanía.

Vecinos de la colonia Arquitectos se integraron al programa “Red Vecinal CUU”, una estrategia que busca fortalecer la comunicación directa entre la ciudadanía y la Policía Municipal.

Carolina, una de las usuarias de este programa impulsado por el alcalde Marco Bonilla, señala que, desde la creación del grupo de vecinos ligado a la Policía Municipal, tienen mayor confianza y tranquilidad ante cualquier situación de emergencia que pueda registrarse, ya que están a un WhatsApp de la policía.

Garantizar un mejor servicio a la población, facilitando canales de comunicación más accesibles para reportar situaciones de emergencia o posibles delitos ahora es una realidad y así se cumple.

A través de grupos de WhatsApp, las y los ciudadanos pueden enviar mensajes de texto, así como fotografías o videos relacionados con incidentes en su colonia. Esto permite a las autoridades atender con mayor rapidez los reportes y mantener una relación más cercana con la comunidad.

En estos grupos participan elementos de la Policía Municipal, incluido el comisario Julio Salas. Los interesados en formar parte de la Red Vecinal CUU pueden comunicarse vía WhatsApp al número 614-255-50-03.