Lanza Cultura convocatoria para integrar la programación del Festival de Teatro para Niñas, Niños y Adolescentes.

La Secretaría de Cultura, a través del programa “Alas y Raíces” Chihuahua invita a artistas, grupos, compañías de artes teatrales y musicales de Chihuahua, Juárez y Delicias, a participar en la integración de la agenda del Festival de Teatro para Niñas, Niños y Adolescentes.

Podrán participar artistas, compañías y gestores culturales que se desempeñen en alguna de las disciplinas del teatro, como títeres, marionetas, clown, pantomima, teatro tradicional, dancístico y musical.

En el área de música se aceptan proyectos de ópera, música clásica, contemporánea, popular, y que prioricen la experiencia y disfrute de la niñez.

La convocatoria cierra el 29 de marzo. Para mayores informes consultar el sitio www.culturachihuahua.com/festivaldeteatro.

La publicación de los resultados será el miércoles 8 de abril a través de las redes sociales de la dependencia, y de “Alas y Raíces” Chihuahua.

Para mayores informes escribir al correo electrónico cultura_infantil@chihuahua.gob.mx, o llamar a los teléfonos (614) 426-74 29 y (614) 426-7431 del programa “Alas y Raíces”.

También se puede acudir a avenida División del Norte 2900, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, de lunes a viernes de las 9:00 a las 16:00 horas.