Aprueba Congreso de Chihuahua por unanimidad iniciativa para apoyar a madres jefas de familia.

Chihuahua, Chih.— El Congreso del Estado aprobó por votación unánime la iniciativa que impulsa el apoyo a madres jefas de familia, una propuesta presentada por el diputado Carlos Olson con el objetivo de fortalecer su desarrollo económico y reconocer el papel fundamental que desempeñan en la sociedad.

La iniciativa contempla la expedición de la Ley de Fomento Económico para Madres Jefas de Familia, que busca generar oportunidades para que las mujeres que sostienen solas a sus hogares puedan acceder a mejores condiciones de empleo, capacitación y desarrollo productivo.

Al respecto, Olson destacó que ser madre jefa de familia nunca debe convertirse en una desventaja, ya que ellas representan el corazón de muchas familias chihuahuenses y diariamente sacan adelante a sus hijos con esfuerzo y determinación.

“El Congreso ha dado un paso importante para reconocer y respaldar a quienes, con trabajo y amor, sostienen a sus familias. Las madres jefas de familia merecen oportunidades, no obstáculos”, expresó el legislador.

Con esta aprobación unánime, el Congreso del Estado reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan a las familias y generen mejores oportunidades para las mujeres y sus hijos en Chihuahua.