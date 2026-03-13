Diputada Jael Argüelles exige a Salud explicar baja vacunación antirrábica y acciones contra zoonosis en Chihuahua.

Chihuahua. – Jael Argüelles Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, formuló una serie de preguntas a la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua para exigir información clara sobre las acciones y el presupuesto destinados a prevenir enfermedades zoonóticas como la rabia y la rickettsiosis.

La legisladora señaló que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la vacunación masiva de perros es la principal estrategia para prevenir la rabia y proteger la salud de la población, recomendando una cobertura superior al 80 por ciento de la población canina.

Sin embargo, advirtió que Chihuahua no ha alcanzado esa meta en los últimos cuatro años, registrando coberturas menores al 20 por ciento. Para 2025 la meta estatal es vacunar 630 mil animales, mientras que para 2026 se proyecta aplicar más de 750 mil dosis.

“Para cumplir la meta proyectada para 2026 se requiere un presupuesto aproximado de 26.7 millones de pesos, considerando un costo por dosis de 32.15 pesos y un incremento anual estimado del 10%. Las vacunas deben ser antirrábicas de 2 UI de potencia, cepa Pasteur, en presentación de frasco de 20 ml (20 dosis) y contar con registro sanitario de COFEPRIS”, informó.

Cabe recordar que, en materia presupuestaria, en el mes de diciembre la diputada ya había cuestionado al Secretario de Salud del Estado, Gilberto Baeza Mendoza, sobre las acciones previstas para cumplir la meta de vacunación y esterilización de perros y gatos, con el objetivo de reducir la incidencia de enfermedades zoonóticas; sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta al respecto.

Argüelles Díaz también alertó sobre el rezago en las campañas de esterilización, ya que para 2025 la meta estatal es de 28 mil 350 procedimientos, pero hasta el segundo trimestre apenas se había alcanzado el 1 por ciento. Además, destacó que solo 4 de los 11 distritos sanitarios cuentan con médico veterinario zootecnista, lo que limita las acciones de control sanitario.

Ante este panorama, la diputada solicitó a la Secretaría de Salud información detallada sobre las vacunas adquiridas, metas de vacunación, presupuesto destinado al programa de zoonosis, número de esterilizaciones programadas, personal veterinario disponible y acciones para prevenir la fiebre manchada.

Subrayó además que la prevención de enfermedades zoonóticas es una obligación del Estado, por lo que insistió en que la dependencia debe transparentar las acciones y recursos destinados a proteger la salud pública en Chihuahua.

“La prevención salva vidas. Chihuahua debe mantener su estatus libre de rabia humana y evitar brotes de enfermedades zoonóticas que pueden preveni