Morena escucha al pueblo, resuena la exigencia de la votación directa de regidores.

• Fue un ejercicio de deliberación entre ciudadanía, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades.

El Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado estuvo presente en la segunda Audiencia Pública sobre la Elección Directa de Regidurías donde se escucho el sentir del pueblo chihuahuense, así como la exigencia hacia los legisladores de aprobar el transitorio que obliga a reglamentar y llevar a cabo este método de elección para el proceso electoral 2026-2027.

En su participación el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de los diputados de morena, recordó que desde hace tiempo la bancada promovió iniciativas para llevar a cabo el proceso de elección directa de regidores, siempre reconociendo este planteamiento como una iniciativa ciudadana.

“La última está presentada el 6 de enero aquí en el Congreso. A algunos de ustedes he tenido la oportunidad de compartirla, en donde coincidimos en mucho en la demarcación territorial, que nos parece importante que un regidor, emerja de una representación de una demarcación, viva allí y responda a la ciudadanía, que sea elegido en forma directa, y que rinda cuentas”, explicó el líder morenista.

Añadió que desde morena están convencidos en que dividir en demarcaciones territoriales un municipio, brinda liderazgos naturales, que muchas veces no quieren participar con las siglas de un partido y que es totalmente válido, una real posibilidad de competencia.

“Existen muchísimos liderazgos naturales, sociales, académicos, empresariales y de cualquier otra índole dentro de una sociedad municipal, y que esa demarcación o división en realidad le permite y le da posibilidades de competir si lo desea hacer fuera de una sigla partidista”, recalcó.

En este tenor la diputada María Antonieta Pérez Reyes, sentenció la negativa de los diputados del PAN y MC de votar a favor la elección directa de regidores, la cual se gesto desde una iniciativa ciudadana desde hace 10 años y que ha hora pretenden dejar el tema solo en el ámbito federal.

Asimismo, el legislador Oscar Avitia, recalcó que la incongruencia de MC quienes plantean la edad mínima para poder votar sea a los 16 años, pero al mismo tiempo, les limita a los jóvenes y toda la ciudadanía que puedan votar por sus primeros representantes.

Cabe destacar que la audiencia llevo a cabo con la ausencia de la mayoría de los diputados del PAN a excepción del legislador Carlos Olson, por lo que integrantes de colectivos ciudadanos se hicieron presentes entre la audiencia con fotos recortadas de las y los legisladores del PAN ausentes, como forma de manifestar y demostrar su hartazgo e indignación por la poca empatía mostrada por dicho grupo parlamentario hacia la sociedad chihuahuense.