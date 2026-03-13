Comisión de Ciencia y Tecnología aprueba instalación de mesa técnica para analizar Ley de Inteligencia Artificial.

-Se realizarán 14 reuniones con participación de academia, sector empresarial y especialistas para enriquecer la iniciativa.

-Chihuahua se posicionaría como uno de los estados pioneros en el país en la regulación de la inteligencia artificial.

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó la dinámica de trabajo y el calendario de reuniones de la mesa técnica que analizará la iniciativa para expedir la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial para el Estado.

Durante la reunión, la presidenta de la comisión, la diputada Carla Rivas Martínez, informó que la mesa técnica será instalada el próximo 18 de marzo a las 12:00 horas en el Mezzanine del edificio legislativo, con la participación de especialistas y representantes de diversos sectores.

La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario del PAN, plantea establecer un marco normativo para el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial en la entidad, así como la creación de un Consejo Estatal de Inteligencia Artificial y un Registro Estatal de Sistemas de Inteligencia Artificial, con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica y proteger los derechos de las personas usuarias.

Como parte de los acuerdos, se definió que la mesa técnica realizará reuniones quincenales, en las que se analizará la propuesta artículo por artículo, con aportaciones del sector académico, empresarial, educativo y gubernamental, a fin de fortalecer el contenido de la iniciativa.

Se prevé que los trabajos de la mesa técnica concluyan en octubre de este año, con el objetivo de contar con un proyecto robusto que pueda ser dictaminado por la comisión, buscando que Chihuahua se posicione como uno de los estados pioneros en el país en la regulación de la inteligencia artificial.