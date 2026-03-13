Brinda MediChihuahua casi 4 millones de atenciones médicas gratuitas.

-Más de 34 mil personas se afiliaron en el primer bimestre de 2026.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, dio a conocer que desde su implementación en 2024, el programa MediChihuahua ha brindado un total de 3 millones 798 mil 701 atenciones médicas, lo que refleja el impacto positivo que ha tenido en la salud de las familias chihuahuenses.

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, se han afiliado 34 mil 038 personas de las cuales, 15 mil 572 son hombres y 18,466 son mujeres, lo que suma más de 543 mil beneficiarios que ya tienen acceso a los servicios médicos integrales que el Estado ofrece.

Este programa está dirigido a quienes no cuentan con seguridad social, por lo que la prestación se otorga de forma gratuita, con el objetivo de que ningún chihuahuense se quede sin recibir asistencia médica oportuna.

A través de MediChihuahua, la población puede acceder a servicios de salud de primer y segundo nivel, lo que incluye acciones de prevención y diagnóstico, así como consultas de medicina general y especializada de ser necesario.

Además, el programa contempla la entrega sin costo de medicamentos, contribuyendo a que las y los pacientes puedan dar seguimiento adecuado a sus tratamientos sin que represente un gasto adicional.

El Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud reiteran la invitación a la ciudadanía para que acuda a los módulos de afiliación a tramitar su credencial y con ello tener acceso a un servicio médico oportuno y de calidad.