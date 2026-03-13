Realiza ICHMujeres el 1er Encuentro Estatal de Personal de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) realizó el primer “Encuentro Estatal de Personal de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia”, un espacio de capacitación y fortalecimiento institucional para quienes brindan atención directa a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.
En el encuentro participaron integrantes de los 11 Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM), así como personal de la Unidad de Atención a Casos de Violencia Laboral (UVL), de la Unidad de Atención a Familiares Directos de Víctimas de Feminicidio, de los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) y de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM).
Durante la jornada, las y los participantes fortalecieron sus conocimientos en temas clave para la atención especializada a mujeres víctimas de violencia, entre ellos aspectos psicoemocionales de las mujeres víctimas, estándares internacionales para el litigio de casos.
También afectaciones psicológicas graves en mujeres y en sus hijas e hijos, entrevista inicial y evaluación del nivel de riesgo, herramientas fundamentales para brindar una atención integral, con perspectiva de género y centrada en las necesidades de las víctimas.
Además, se impartió la conferencia magistral “Historia e igualdad: las luchas de las mujeres en Chihuahua”, a cargo de Nithia Castorena, quien ofreció un recorrido por los procesos históricos que han impulsado la participación y los derechos de las mujeres en la entidad.
La bienvenida estuvo a cargo de la titular del ICHMujeres, Raquel Bravo Osuna, quien reconoció el trabajo que diariamente realizan las y los profesionales que integran las distintas áreas de atención a mujeres víctimas de violencia en el estado.
Durante su mensaje destacó que la labor que realizan desde cada espacio institucional es fundamental para garantizar el acceso de las mujeres a servicios de atención, orientación y acompañamiento.
Subrayó la importancia de fortalecer permanentemente las capacidades del personal que trabaja en la atención directa, a fin de ofrecer respuestas más eficaces, sensibles y coordinadas frente a las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres.
Señaló que encuentros como este permiten fortalecer la colaboración entre instituciones, compartir experiencias y consolidar estrategias de atención que contribuyan a prevenir, atender y erradicar la violencia de género en Chihuahua.