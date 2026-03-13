Invitan a participar en los eventos del FITA Chihuahua 2026 a realizarse este fin de semana.

La Secretaría de Turismo invita a la ciudadanía a participar en las actividades de este fin de semana, como parte del calendario oficial del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026.

Este domingo se desarrollará el Batopilas MTB, competencia de ciclismo de montaña con sede en Batopilas que reúne a participantes de distintas regiones del estado y del país. Consta de un recorrido de 105 kilómetros, a través de caminos de terracería y senderos en las Barrancas del Cobre.

El evento promueve los paisajes naturales de la región y el turismo de aventura en el estado.

El mismo día en el Rancho El Alamillo, del municipio de Chihuahua se efectuará el evento de tiro con arco Grand Slam del Noroeste, que aglutina a arqueros desde categorías infantiles hasta profesionales, quienes pondrán a prueba su precisión y habilidad.

Para más información sobre el calendario de actividades del FITA Chihuahua 2026, se invita a consultar las redes sociales oficiales @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.