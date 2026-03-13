Realiza Municipio más de 100 visorias a personas con discapacidad para incluirlos en deportes.

El objetivo es acercarlos a la práctica deportiva y formar equipos representativos de Chihuahua rumbo a la Paralimpiada Nacional.

Más de 100 niñas, niños y jóvenes con diversas discapacidades participaron en la segunda edición de las visorias deportivas realizadas por el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD).

Con el objetivo de iniciarlos en la práctica deportiva e inspirarlos a formar parte de los equipos representativos de la ciudad rumbo a la Paralimpiada Nacional, se realizaron pruebas básicas de atletismo como carrera, lanzamiento de bala y salto de longitud en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

El director del IMCFD, Juan José Abdo Fierro, dio a conocer que estas visorias incluyen evaluaciones básicas para conocer las habilidades y capacidades de cada una y cada uno de los participantes, con el fin de canalizarlos posteriormente a disciplinas deportivas especializadas y adaptadas.

En esta segunda edición participaron 110 deportistas, de entre 9 y 24 años de edad, provenientes de los Centros de Atención Múltiple 23, 24, 07, 7016, 7009 y 7507, además de contar con la participación de centros educativos de Ciudad Aldama, Jiménez y San Guillermo.

A través de la Subdirección de Deporte Adaptado e Inclusivo del IMCFD, estas visorias se llevaron a cabo con el apoyo de alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la UACH, así como de maestros de la Zona 2 de la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua y del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.

De esta manera, continuará la evaluación de resultados para dar seguimiento a las y los prospectos que participarán en el proceso de clasificación y en los entrenamientos rumbo a la Paralimpiada Nacional.