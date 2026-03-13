Reforesta Municipio en tres zonas de la ciudad para cuidar el medio ambiente.

El objetivo es fortalecer las áreas verdes y luchar contra el cambio climático.

Bajo la visión del alcalde Marco Bonilla de trabajar en mitigar el cambio climático, la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal realizó acciones de reforestación la colonia Atenas y en las zonas Santa Clara y Romanza.

En dichos espacios, se plantaron huizaches, encinos, palo verde, agaves, olivos y otras especies que se adaptan al suelo y clima de la ciudad, las cuales contribuyen a mejorar el entorno urbano.

Estas especies permiten incrementar la cobertura vegetal, mejorar la calidad del aire, generar sombra y fortalecer los ecosistemas urbanos, además de requerir menor consumo de agua al ser plantas adaptadas a las condiciones del clima de Chihuahua.

El Gobierno Municipal impulsa estas reforestaciones para fortalecer las áreas verdes de la ciudad, contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y fomentar entre la ciudadanía el cuidado y la protección de los árboles y espacios públicos en Chihuahua Capital.