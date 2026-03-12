Bonilla atribuye rechazo de reforma electoral a falta de diálogo político

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, afirmó que el rechazo de la reforma electoral refleja la falta de acuerdos políticos a nivel nacional y llamó a privilegiar el diálogo entre las distintas fuerzas del país.

El edil señaló que la decisión del Congreso es consecuencia de no construir consensos previos entre las bancadas.

“Esto es justamente la consecuencia de no hacer política. En los últimos años se ha querido imponer una sola voz, sin consenso y sin diálogo, y hoy vemos el resultado de eso”, expresó.

Bonilla agregó que espera que, tras este episodio legislativo, se abra un espacio de negociación entre los distintos partidos representados en el Congreso de la Unión.

“Esperamos que lo entiendan y que comiencen a acordar con las distintas fuerzas políticas en el Congreso”, comentó.

La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados, luego de que legisladores de oposición lograran reunir los votos necesarios para frenar el dictamen.