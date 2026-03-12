Concluye proyecto para recargar mantos acuíferos en la comunidad El Jardín

–

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Fideicomiso para el Cuidado del Agua en el Municipio de Chihuahua, concluyó el proyecto de recarga artificial del acuífero Chihuahua-Sacramento en la comunidad de El Jardín, mediante la construcción de una presa filtrante de gaviones.

Esta infraestructura hidráulica tiene como objetivo controlar la erosión del suelo y favorecer la retención de sedimentos, permitiendo al mismo tiempo el paso controlado del agua. De esta manera, se reduce la velocidad de la corriente y se facilita la infiltración hacia el subsuelo, contribuyendo a la recarga del manto acuífero.

Además, las presas filtrantes de gaviones funcionan como estabilizadores naturales de los cauces, ayudando a mantener el perfil del arroyo y a prevenir deslizamientos laterales o socavaciones que puedan afectar el entorno.

Con esta obra se busca contribuir a la recuperación del acuífero Chihuahua-Sacramento, el cual actualmente presenta un déficit, ya que la extracción anual de agua es mayor que su recarga natural, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua.

La inversión destinada a este proyecto es de un millón 180 mil pesos, recurso que además permitirá la generación de empleos temporales durante su construcción.

Esta acción cobra especial relevancia debido a que el 99 por ciento del agua que consumen los habitantes del municipio de Chihuahua proviene de acuíferos subterráneos, por lo que proyectos de infiltración y conservación hídrica resultan fundamentales para garantizar la disponibilidad del recurso a futuro.

Entre los principales beneficios del proyecto destacan:

• Generación de empleos temporales durante la construcción de la obra.

• Recarga artificial del acuífero Chihuahua-Sacramento, actualmente en déficit hídrico.

• Contribución a la disponibilidad de agua para consumo humano en el municipio de Chihuahua.