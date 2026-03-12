Olson presenta iniciativa para proteger la salud mental de NNA

Chihuahua, Chih.- En un esfuerzo por fortalecer el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, Olson presentó ante el Consejo de Perspectiva Familiar una iniciativa orientada a proteger la salud mental de los menores, mediante la regulación del uso de redes sociales y la prohibición de su utilización dentro de las aulas escolares.

La propuesta fue presentada ante todo el consejo, donde el Alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, y la Presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar acciones concretas para enfrentar los retos que las plataformas digitales representan para el desarrollo emocional y social de los estudiantes.

La iniciativa busca establecer lineamientos que limiten el uso de redes sociales durante el horario escolar, promoviendo entornos educativos más sanos, con mayor concentración académica y convivencia directa entre los alumnos. Asimismo, plantea medidas para fomentar un uso responsable de la tecnología, priorizando el cuidado de la salud mental de las nuevas generaciones.

Durante la presentación, se destacó que diversos estudios han alertado sobre los efectos negativos que el uso excesivo de redes sociales puede generar en niñas, niños y adolescentes, particularmente en ámbitos como la ansiedad, la autoestima y la atención en el aula.

Actualmente, la propuesta se encuentra en análisis dentro del Congreso, donde legisladores revisan los alcances y mecanismos de implementación. Se estima que la iniciativa pueda ser aprobada en los próximos días, lo que permitiría avanzar hacia una regulación que coloque en el centro la protección de los niños y el fortalecimiento de la familia.

Con este esfuerzo, se busca consolidar políticas públicas que acompañen a padres de familia y docentes en la formación de entornos digitales más seguros y equilibrados para el futuro de Chihuahua.