Gracias a colaboración de WLO becará universidad de las mujeres a 300 personas

En rueda de prensa, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Mónica Meléndez, informó sobre un incremento en la alianza educativa ccon WLO por sus siglas en inglés, que busca ampliar las oportunidades de formación para las mujeres a través del programa Universidad de las Mujeres.

Acompañada por el Dr. José Francisco Rojas Blanco, director de la World Literacy Organization (WLO), explicó que esta colaboración permitirá desarrollar nuevas iniciativas educativas con el respaldo del diputado Edgar Piñón, con el objetivo de fortalecer la oferta académica disponible.

Como parte de este acuerdo, se ofrecerán 300 becas más a las que ya ofrecen en diversos programas educativos, con la finalidad de empoderar a las mujeres mediante el acceso a la educación y la formación profesional.