Tras cateos en conjunto presentan a dos detenidos por delitos contra la salud

Gracias al trabajo coordinado de los tres ordenes de gobierno, se realizó la detención de dos hombres por delitos contra la salud, tras cateos, en distintos puntos de la ciudad y en donde aseguraron presuntas sustancias nocivas.

Derivado de labores de análisis, investigación y seguimiento de información, agentes de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, participaron en tres operativos de cateo en coordinación con la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Guardia Nacional y SEDENA.

Dos de los cateos en las colonias Lomas Universidad y Plan de Ayala, estuvieron relacionados con investigaciones por robo de dispositivos electrónicos, derivadas de denuncias presentadas por ciudadanos y del seguimiento de información obtenida durante las indagatorias.

En un tercer operativo, efectuado en la colonia Los Nogales, autoridades lograron el aseguramiento de dos personas identificadas como Manuel G.H. de 39 años y Edgar L.M., de 30 años de edad, detenidos en flagrancia por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, ya que durante la intervención se aseguraron diversas sustancias con características similares a droga sintética conocida como cristal, así como hierba verde seca con características de marihuana.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.